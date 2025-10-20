Villancicos al estilo Bollywood: Así suenan las canciones que arrasan en TikTok

Los villancicos de la India están siendo tendencia en TikTok y otras plataformas.

En las últimas semanas, TikTok se ha llenado de videos con un sonido peculiar: versiones de villancicos tradicionales interpretados con arreglos musicales propios del cine de la India. La cuenta del creador Vindaloo Singh es la responsable de esta explosión viral que ha transformado clásicos como Jingle Bells, Last Christmas y Feliz Navidad en piezas con percusiones, cuerdas y melodías características de Bollywood.

La tendencia comenzó a viralizarse a finales de septiembre de 2025, cuando influencers y creadores de contenido empezaron a usar estas versiones en sus clips navideños. Desde entonces, los llamados Indian Christmas Carols se han convertido en banda sonora de bailes, sketches y hasta tutoriales de decoración.

De parodia a tendencia global

Lo que inició como una parodia musical terminó consolidándose como una de las tendencias más fuertes de la temporada. Vindaloo Singh (nombre de su canal de YouTube) es el autor de las canciones que se han hecho virales y sus videos superaron los 50 millones de reproducciones y fueron replicados por cuentas de todo el mundo. El usuario cuenta con varias canciones navideñas y otras de diversos géneros.

La clave del éxito está en la mezcla de lo familiar con lo exótico. Los villancicos son reconocibles para audiencias globales, pero al añadirles ritmos de tabla, sitar y coreografías coloridas, se convierten en un producto fresco y altamente compartible. Además, el formato breve de TikTok potencia la viralidad: basta con unos segundos de música y baile para enganchar a millones de usuarios.

'Sleigh Ride' la canción que es tendencia

El clásico “Sleigh Ride” fue el punto de partida de la tendencia que fusiona ritmos de la India con melodías navideñas en TikTok. Esta versión mantiene la esencia del villancico original, pero la transforma con una base musical inspirada en Bollywood, cargada de percusiones y sintetizadores.

La letra conserva su espíritu alegre, con frases como “Just hear those sleigh bells jingle-ing, ring ting tingle-ing too”, que en español se traduce como: “Escucha esos cascabeles de trineo, suenan y tintinean también”.

Gracias a su popularidad, marcas de moda y decoración han comenzado a usar estos villancicos estilo Bollywood en sus campañas digitales, aprovechando el atractivo visual y sonoro de la tendencia. En varios países comercios ya han incorporado estos audios en promociones y reels navideños.

