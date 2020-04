Coronavirus: Qué hacer para que las preocupaciones no te quiten el sueño

Existe una hora en el día en que las calles quedan desoladas. Hay silencio, tanto que se puede escuchar el sonido de las hojas del árbol al moverse y hasta las conversaciones de los vecinos. Lejos del ruido de ese tráfico infernal que solía estresarnos en horas pico, parecería que este es el ambiente ideal para dormir mejor, pero no es así. Nos está costando descansar. ¿Por qué? Por el miedo que nos invade estos días, dicen los expertos.

Pasamos todo el día pensando en el COVID-19, ese nuevo coronavirus que llegó a poner nuestra vida de cabeza. Y nos atrapa la angustia.

El neuropsiquiatra Gastón Minchala dice que en los últimos años el sistema de defensa de cada persona ha sido atacado constantemente por efecto del estrés causado por situaciones económicas, políticas... “Y con la llegada de un enemigo desconocido, misterioso (el nuevo coronavirus), en nuestro sistema nervioso se produce una alarma permanente”, explica.

El neurólogo Francisco Corredores, especialista en trastornos del sueño, dice que todo se exacerba porque nos sobreexponemos a la información. “Muchos estamos en varios grupos de chat y allí solo se habla de coronavirus. Y muchas veces todo lo que vemos allí asusta más y a la larga esas preocupaciones nos quitan el sueño”, dice.

Por eso, ambos especialistas piden tomar algunas medidas para que puedas descansar. Recuerda que no solo una buena alimentación mantendrá reforzado tu sistema inmunológico, sino también una correcta relajación y un sueño reparador.

EXPRESO te da algunas recomendaciones para que duermas mejor, eso sí, sin olvidar las normas de higiene que son las que te mantendrán lejos del contagio.

Un baño relajante.

Así como en la mañana un baño de agua fría te despertará, por la noche lo ideal sería darte una ducha con agua tibia para que te relaje y te ayude a dormir. Si te levantas con modorra, esa es una señal de que no has descansado bien. El sueño se mide en cantidad y en calidad, y hay quienes por estos días están teniendo problemas en ambos, es decir que duermen poco y no de manera profunda. No olvides que para que puedas tener un rendimiento adecuado debes dormir entre seis y ocho horas diarias.

Bebidas calmantes.

Ahora más que nunca debes recordar que la automedicación puede complicar tu cuadro. Si te sientes tenso, puedes tomar gotas de valeriana. Coloca unas veinte en un vaso de agua o, si no te gusta el sabor, ponlas en el jugo de tu preferencia. Tómalas de una o dos veces al día. Prueba también con las aguas de toronjil, manzanilla, verdolaga o lechuga, que puedes ingerirlas antes de dormir. Estas tienen componente relajantes, que te ayudarán a tener un sueño reparador. Y, si prefieres, come la lechuga, que el efecto en tu descanso será similar.

La información.

Es importante mantenerse informado, pero no te sobreexpongas. Esa carga de noticias negativas que estás recibiendo a cada momento aumenta el temor y te complica el sueño. Pon un horario para saber lo que ocurre. Puede ser a la hora en la que se dan las cifras actualizadas sobre la enfermedad o en el horario de los noticieros. Luego de eso revisa las páginas oficiales y de medios de comunicación para conocer un poco más. No destines más de dos horas del día a ello y evita leer esas informaciones que te envían en los chats de grupo y que en muchas ocasiones son falsas.

La lectura.

Este es un buen momento para ponernos a leer. Si no has tenido la costumbre, puedes cultivar este hábito. Antes de dormir toma un libro. Seguramente tienes en casa alguno que compraste y que quedó arrumado en un estante. Este es el momento de leerlo. Pero escoge bien. No te inclines por algo fatalista; lo mejor será buscar una obra que te relaje y motive. Ocurre igual con las películas. Si vas a ver una, que no sea sobre epidemias y virus o de situaciones que te hagan sentir aún más temor. Prefiere las comedias.

Leer antes de dormir te ayudará a dormir mejor. Escoge algo que te motive. Pexels

Las pantallas.

Hay quienes sienten que no hay nada que hacer en casa, así que pasan pegados al televisor, al celular, a la computadora... A la larga esa exposición extrema a la pantalla también nos lleva a problemas de insomnio. No tengas a los niños solo distraídos en videojuegos y en el celular. Busca actividades para hacer en familia, en las que no necesites el uso de las pantallas. Es un buen momento, por ejemplo, para limpiar la casa y deshacerte de lo que no sirve. Darle un mejor ambiente a tu hogar te relajará.

Los horarios.

Lo que estamos viviendo no son vacaciones, sino una emergencia sanitaria en la que es importante que te mantengas en casa. Y precisamente como no son vacaciones, no tienes por qué cambiar tus horarios porque esto también te está alterando el sueño. Acuéstate y levántate a las horas habituales. Y recuerda hacer de tu espacio de descanso un sitio placentero. No tengas demasiadas cosas en tu habitación y procura que tu cuarto quede completamente a oscuras.

Cuando el contenido de la información es reiterativa, como ahora, el sistema nervioso se afecta. Gastón Minchala, neuropsiquiatra

Trata de robustecer te sistema inmunológico y una forma de hacerlo es con un buen descanso. Francisco Corredores, neurólogo