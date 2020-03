La creatividad es una cualidad indispensable si se quiere destacar en un trabajo o en los estudios. Sobre ella hay muchos mitos, como el que indica que la cafeína la robustece, la mejora. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Que se trata, ciertamente, de un mito.

Científicos estadounidenses realizaron un experimento en el que las personas participantes, tomando 200 miligramos de cafeína o un placebo, pasaron una serie de pruebas de creatividad, capacidad para resolver problemas rápidamente y memoria de trabajo. El estudio fue publicado en la revista Consciousness and Cognition.

¿QUÉ ES LA CAFEÍNA?

La cafeína es uno de los principales ingredientes activos no solo del café (de donde toma su nombre), sino también del té y la manteca de cacao.

Se le considera uno de los estimulantes más comunes del sistema nervioso central. Su efecto es principalmente psicoestimulante. Entre sus efectos directos están que disminuye la somnolencia y también mejora la concentración de atención y el tiempo de reacción.

No obstante, el efecto de la cafeína no es largo (en promedio, solo un par de horas) y es mal restaurado (después de alcanzar un cierto umbral, beber café para la vitalidad ya no tiene sentido).

Un café por la mañana te puede quitar el sueño, pero no te dará mayor creatividad. Pixabay

Asimismo, tiene consecuencias negativas: el uso excesivo de cafeína puede causar un estado de psicosis en personas sanas, así como empeorarlo con algunos trastornos mentales (por ejemplo, esquizofrenia).

Es por sus efectos temporales que la cafeína se usa para aumentar la productividad laboral o académica, tanto por su efecto estimulante como por su efecto sobre las capacidades cognitivas. Sin embargo, la productividad es multifactorial y el consumo de cafeína puede afectar a cada una de sus partes de diferentes maneras.

EL ESTUDIO SOBRE LA CAFEÍNA

¿Cómo afecta la cafeína la productividad en las tareas creativas? Eso fue lo que buscaron responder Daria Zabelina, de la Universidad de Arkansas, y Paul Silvia, de la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro.

Para esto, experimentaron con 88 voluntarios. Todos consumieron cafeína con moderación, principalmente alrededor de 2 tazas de café por día. Antes del experimento, se les pidió a los participantes que se abstuvieran de tomar bebidas y alimentos con cafeína. El día del estudio se dividieron en dos grupos: uno en el que los participantes tomaron 200 miligramos de cafeína en una cápsula, y el otro, un placebo.

Antes de tomar la respectiva cápsula y dentro de los 20 minutos posteriores (el tiempo requerido para que la sustancia comience a actuar), los participantes completaron encuestas sobre su estado de ánimo. Luego, 20 minutos después de tomar cafeína o placebo, los participantes realizaron 3 pruebas.

La primera prueba fue para evaluar el pensamiento divergente o creativo: en ella, se les pidió a los participantes que hicieran una lista de problemas que podría tener una persona que viaja por tierra o aire.

Es preciso señalar que la creatividad en una prueba de este tipo se evalúa mediante dos parámetros: el número de respuestas y qué tan nuevas se comparan con las dadas por otros participantes.

La segunda prueba fue para evaluar la capacidad de resolver problemas rápidamente. En esta prueba, a los participantes se les dieron tres palabras en las que necesitaban encontrar algo en común: por ejemplo, una palabra que los uniera o características léxicas comunes (por ejemplo, tres palabras podrían ser sinónimos).

Finalmente, en la tercera prueba, se evaluó la memoria de trabajo de los participantes: tenían que recordar y reproducir las palabras que aparecían en una pantalla según la categoría requerida (por ejemplo, recordar palabras que pertenecen a la categoría de “animales”).

LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA

Aquellos que tomaron cafeína resolvieron significativamente más tareas para el pensamiento convergente que el grupo que tomó placebo.

Por otro lado, la cafeína no afectó el pensamiento divergente: los resultados para ambos grupos no difirieron estadísticamente. Además, la cafeína no afectó la memoria de trabajo. Así mismo, si los participantes creían que estaban tomando cafeína o placebo no afectó los resultados.

Por lo tanto, los investigadores han demostrado que la cafeína en realidad puede mejorar la productividad en la resolución de problemas, pero no afecta el pensamiento creativo de ninguna manera. Este efecto es comprensible: los estudios muestran que una mayor creatividad está asociada con la actividad cerebral en el rango alfa, característica de un estado de vigilia tranquila.

La cafeína, al ser un estimulante, inhibe la actividad en el rango alfa, lo que, aparentemente, conduce a una disminución de la creatividad.