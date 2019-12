¿Un baño de hielo ayuda a desarrollar músculo? La ciencia da la respuesta

Hay sacrificios que estamos dispuestos a hacer para vernos mejor, ¿pero alguna vez pensaste que para desarrollar músculo sería bueno darte un baño en una tina llena de hielo?

Muchos lo hacen. Al menos se ha visto a famosos como el futbolista Cristiano Ronaldo tomando una sesión de crioterapia, como se conoce a esta técnica de inmersión en agua helada. La usa también el tenista Andy Murray. Lady Gaga ha colgado en sus redes sociales fotografías que la muestran tomando uno de estos baños, por 10 o 15 minutos, para recuperar la energía que pierde luego de un concierto. Luego se mete en agua caliente.

Lady Gaga toma uno de estos baños para recuperar energía tras sus conciertos. Internet

¿Pero es verdad que darse un baño en hielo es tan efectivo como parece? Un grupo de investigadores de la Universidad de Maastricht (Países Bajos) investigó el tema y determinó que para reparar y desarrollar músculo no es eficaz. Explicaron que con el tiempo disminuye la generación de proteínas en los músculos.

Pero para lo que sí puede ser usado, pues se ha probado su efectividad, es en la reducción del dolor muscular.

Los autores de este trabajo aclaran que no están en contra de esta práctica, pero sí esperan que quienes hacen ejercicios no den por hecho que de verdad con estos baños van a desarrollar músculo.

Además, hay que tener en cuenta que no todos pueden sumergirse en algo tan helado. No está recomendado en quienes tienen anomalías o lesiones cutáneas e hipersensibilidad al frío. No debe aplicarse tampoco en los que presentan problemas cardíacos o sufren de epilepsia.