¿Eres de los que ayuda a los meseros a recoger la mesa? Esto dice la psicología de ti

En un restaurante, mientras algunos comensales se levantan y dejan la mesa tal como está, otros apilan los platos, recogen las servilletas usadas o colocan los cubiertos en un lugar accesible para el mesero. Este gesto, que puede parecer insignificante, es mucho más que un acto de cortesía. Según expertos en psicología, revela rasgos profundos de la personalidad, como empatía, responsabilidad y un fuerte sentido de comunidad. Basado en análisis psicológicos, este comportamiento, conocido como conducta prosocial, refleja cómo las personas piensan, sienten y se relacionan con su entorno.

Conducta prosocial: ¿Qué significa?

La acción de ayudar a los meseros a ordenar la mesa se enmarca y se lleva a lo que la psicología denomina “conducta prosocial”:, unos comportamientos voluntarios destinados a beneficiar a otros sin esperar una recompensa a cambio. Según estudios, las personas que realizan estos gestos tienden a experimentar mayor satisfacción personal, menores niveles de estrés y relaciones interpersonales más sólidas. Estos pequeños actos destacan como una muestra de consideración hacia los demás.

El periodista Lachlan Brown, especializado en psicología, ha analizado este comportamiento y señala que no se trata solo de buenos modales sino también de un reflejo de cómo una persona percibe su rol en un espacio compartido. Quienes ayudan a los meseros demuestran una conciencia de su entorno y un deseo de contribuir al bienestar colectivo, incluso en contextos cotidianos como una comida en un restaurante.

Rasgos de personalidad detrás del gesto

La psicología identifica varias características comunes en las personas que ayudan a los meseros a recoger la mesa:

Empatía: Comprenden que los meseros enfrentan jornadas largas y, a menudo, situaciones desafiantes. Un gesto como apilar los platos o dejar la mesa ordenada muestra que reconocen el esfuerzo del personal y buscan aliviar su carga, aunque sea de forma mínima.

Humildad: En lugar de asumir que el personal está únicamente para servirles, estas personas valoran el trabajo de los demás y lo respetan.Comportamiento que indica una mentalidad igualitaria y un rechazo a las jerarquías innecesarias.

Proactividad: Quienes toman la iniciativa para ordenar la mesa no esperan que se les pida ayuda; identifican una necesidad y actúan. Esta proactividad se extiende a otras áreas de su vida según los estudios, donde suelen ser personas que buscan soluciones y están dispuestas a colaborar sin buscar reconocimiento.

Responsabilidad: Estas personas son conscientes del impacto de sus acciones. Por ejemplo, si derraman algo, no dudan en limpiarlo de inmediato, algo que puede hacer un mesero del lugar. Este sentido de responsabilidad refleja una disciplina para hacer lo correcto, incluso en detalles pequeños.

¿Y si no lo haces?

¿Los guineos son el mejor snack antes de hacer ejercicio? Expertos opinan Leer más

Es importante aclarar que no ayudar a los meseros no implica una falta de empatía o responsabilidad. La psicología reconoce que los comportamientos varían según el contexto, la educación y las normas culturales que cada persona tenga. Por eso, en algunos casos, los comensales pueden evitar intervenir para no interrumpir el trabajo del personal o porque consideran que no es su responsabilidad.

El valor de los pequeños gestos

Para los meseros, que a menudo lidian con turnos largos y clientes exigentes, estos actos de colaboración son más significativos de lo que parecen. Estos gestos optimizan el flujo de trabajo y crean un ambiente más cálido y respetuoso en el restaurante y para la persona.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO