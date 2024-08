¿Cómo aprender a escuchar y valorar tu yo interior? Sigue estos pasos

Hablemos de la persona más importante de nuestras vidas. No, no me refiero a tus hijos, tus padres, tus hermanos o tu pareja. Hablo de ti, de ese ser humano que está contigo todo el tiempo, pero que rara vez atendemos.

Ese al que descuidamos en más de una forma, al que dejamos de lado para escuchar a otros y al que ignoramos cuando pide nuestra atención.

Lo que no sabemos es que al silenciarnos o ignorarnos, no sólo nos lastimamos, sino que dañamos a los seres queridos que supuestamente priorizamos. ¿Por qué? Porque prestarnos atención nos hará mejores seres humanos y mejores integrantes de la sociedad. O sea, seremos más amables con nuestro entorno.

¿Cómo demostraremos cariño a otros si no nos tratamos de manera afectiva? ¿Cómo seremos buenos consejeros cuando nos prohibimos hablar de nuestros miedos, deseos, aspiraciones y metas?

Si nosotros no nos escuchamos, ¿Cómo esperamos que los otros nos oigan? Sí, para ser buenos con el mundo, primero debemos ser nobles y comprensivos con nuestro ser interior.

Auto empatía

La buena noticia es que nuestra falta de comunicación personal tiene solución. Solo tenemos que ser sinceros y preguntarnos constantemente cómo nos sentimos, qué está bien en nuestra vida y qué nos gustaría mejorar.

También es importante hablarnos en el tono adecuado. No seamos duros cuando nos equivocamos, ni usemos lenguaje que jamás emplearíamos con alguien que amamos.

Practiquemos la auto empatía en cada momento de nuestro día. Desde que nos levantamos, agradezcamos a nuestro cuerpo por su salud, a nuestro espíritu por no rendirse ante la adversidad y buscar arduamente la felicidad, y a nuestra mente por hallar soluciones para los problemas cotidianos.

También atendamos a nuestra parte física. El cuerpo habla mucho, pero lo oímos poco. Problemas como el sobrepeso, las enfermedades y los malestares pueden reducirse significativamente si damos oídos a estos llamados de auxilio.

Finalmente, no olvidemos felicitarnos por los logros, los triunfos y los avances que tenemos en la vida. No importa lo pequeños o grandes que sean, agradezcamos porque nuestra fortaleza diaria es digna de admiración.

