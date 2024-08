'Influencers de gimnasio: ¿una motivación o una presión para un cuerpo perfecto?

¡Quiero ser como ellos! La frase que más se escucha entre los jóvenes amantes de la vida ‘fit’ de los creadores de contenido. En ese afán por emular sus rutinas saludables se olvidan de consultarles a especialistas: qué tan recomendable es para mi organismo no ingerir tal producto, cuántas horas debo ir al gym o peor aún, qué tipo de ejercicios debo hacer para lograr cambios deseados.

Al fin y al cabo, seré como ellos y seré ‘top’ ante mis amigos y seguidores. En redes sociales como Instagram se llena enseguida de vídeos con rutinas superefectivas validadas a través de miles de likes y comentarios. Uno de los pioneros fue el de Verónica Costa, conocida como Vikika.

En su perfil de Instagram suma más de 1 millón de seguidores. Así se potencian los conocidos ‘fit influencers’. Este grupo motiva a los adolescentes a adoptar hábitos de vida saludables, aunque también pueden perpetuar presiones sobre la apariencia física.

Según un estudio realizado por Fundación Mapfre y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) entre jóvenes de entre 11 y 17 años, al ver publicaciones de influencers relacionadas con productos de alimentación o relacionados con el aspecto físico, uno de cada siete siente que no está a la altura, que su cuerpo no cumple con el estereotipo socialmente aceptado.

“La cita es personalizada y acorde a las necesidades de cada persona y organismo. Se prioriza la calidad de vida. El abordaje médico es integral y con un amplio equipo”, explica Ingrid Martínez, nutricionista con 12 años de trayectoria en el ámbito de la salud.

El peso del aspecto físico

Fomentar la autoaceptación corporal y la valoración de la diversidad física y promover un entorno social que priorice el bienestar emocional por encima de las apariencias externas. Educar a los jóvenes sobre cómo discernir y cuestionar los mensajes y las imágenes que consumen.

“Aún hay mucho camino por recorrer debido a que al momento la población no tiene la cultura de prevenir las enfermedades, no concientiza en que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles”, alega Karina Pazmiño, coordinadora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la UIDE.

