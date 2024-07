¿Cuándo empezarás a vivir? Prioriza tus objetivos de vida

La mayoría de personas está concentrada en ganar más dinero para comprar cosas que almacenará en una bodega, en impresionar a sus vecinos o en aparentar lo que en realidad no es en las redes sociales. Pocos examinan su vida y priorizan lo verdaderamente importante.

Yo pertenecí al primer grupo durante más de tres décadas. Desde pequeño me concentré en impresionar, en aparentar, en tratar de llamar la atención y en ambicionar más y más. Me tomó mucho darme cuenta que esa no era la vida que quería. Tuve que pasar por problemas de salud, parálisis faciales y hasta conflictos personales para llegar a la conclusión de que mis objetivos, metas y deseos estaban llevándome por el camino equivocado.

Con el tiempo descubrí que el trabajo no debe absorber la vida y que hay que buscar tiempo para la paz, el amor por la familia y la tranquilidad de vivir con el propósito de alcanzar una armonía.

Lo que prevalece

Que hay que priorizar la salud, el tiempo, la vida y los seres queridos. Dejar la banalidad de una supuesta fama en redes sociales y la profesión que puede absorbernos 24/7 para dar paso a lo que realmente se disfruta.

¿La vida mejora? Totalmente. No me atrevería a escribir estas líneas si no tuviera la garantía de que el desarrollo personal y la paz mental son el motor para un cambio satisfactorio del camino diario.

Pero no te voy a mentir, no se puede ser feliz el 100% del tiempo. No somos seres de luz que no sienten dolor ni tristeza. La vida es un cúmulo de situaciones que no siempre son satisfactorias. La diferencia es que los momentos difíciles pueden ser solo eso, momentos, y no un bache insuperable.

No se trata de renunciar a todo para vivir en una montaña sin conexión a Internet. Todo lo contrario, la meta es tener gozo desde cualquier espacio.

Este es un llamado a los que se sienten frustrados por el destino que recorren, a quienes saben que hay algo más para ser felices, a quienes quieren mejorar su vida. Caminemos juntos por este sendero donde el objetivo central es priorizarte. ¡Bienvenidos!

