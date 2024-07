Mejora el desempeño de tu cerebro: consejos para una mente saludable y feliz

El cerebro es la súper computadora que nos mantiene vivos y es responsable de la salud mental, felicidad y memoria, además de conservar nuestro cuerpo en buen estado. El cerebro controla todo el organismo y, si no funciona, morimos. Es por eso que es el órgano más importante del ser humano. El cerebro puede cambiar con una buena alimentación y hábitos adecuados, resultando será un mejor cerebro, más fuerte y feliz. A continuación algunos expertos dan sus consejos para ayudar al cerebro a mejorar su funcionamiento.

Jim Kwik

Jim Kwik es un entrenador mental, escritor y empresario, fundador de una plataforma de aprendizaje en línea. Después de 32 años enseñando a las personas a mejorar sus funciones cognitivas, afirma que, independientemente de la profesión, edad, dieta, pasado, situación financiera o género, todos pueden mejorar la memoria. Se sabe que un tercio del rendimiento del cerebro está determinado por la genética y la biología, lo que significa que los otros dos tercios están bajo el control personal.

Trucos para recordar nombres

Es común que el ser humano recuerde caras pero no nombres. Sin embargo, el nombre personal es el sonido más placentero que uno puede escuchar. Por eso, Kwik ofrece estos tres consejos para recordarlos.

Cuando te presenten a alguien, repite inmediatamente su nombre para que el cerebro lo escuche dos veces. Si el nombre es extraño o de procedencia extranjera, pregúntale cómo se escribe y cómo se pronuncia. Durante la conversación, repite el nombre nuevamente de manera que al despedirte no lo habrás olvidado.

Dr. Daniel Amen

El Dr. Daniel Amen es un eminente psiquiatra y líder en el ámbito de la salud mental. Recomienda comenzar el día con frases afirmativas como: ´ hoy será un buen día´, y al final de la jornada agradecer por algún momento importante o bueno, de esta manera se pone a trabajar la mente buscando el instante perfecto.

5 alimentos para una buena memoria

Salmón salvaje (rico en omega-3) Frutos rojos (frutillas, arándanos, moras, ricos en vitamina C) Nueces y semillas (ayudan contra la demencia y depresión) Hojas verdes (aportan fibra y magnesio) Cacao crudo (favorece la circulación sanguínea al cerebro)

Dra. Sarah Wakeman

La Dra. Sarah Wakeman es especialista en trastornos por uso de sustancias y adicciones. Afirma que el alcohol afecta todo el cerebro, incluida la amígdala, estructura que está relacionada con las emociones como el miedo y la ansiedad, y que influye en la memoria. A corto plazo el alcohol puede afectar la memoria reciente, y a largo plazo puede causar demencia y problemas mucho más serios, como el síndrome de amnesia. Algo que le llama la atención en sus estudios es descubrir que el consumo crónico de alcohol acelera el proceso de encogimiento del cerebro, cosa que sucede de forma natural con la edad.

Beneficios de dejar el alcohol

Mayor conciencia del momento presente

Menos irritabilidad con los seres queridos

Mejor funcionamiento hormonal

Mejor calidad de sueño

Mejor estado físico

Piel más radiante

Pérdida de peso

Menos acné

Dr. Joseph Ferrari

El Dr. Joseph Ferrari es psicólogo e investigador que estudia la procrastinación. Afirma que todo el mundo procrastina, pero no todo el mundo es procrastinador. La procrastinación es una mala gestión del tiempo y una tendencia aprendida de los padres que puede ser modificada. Él recuerda que la sociedad nos castiga si no hacemos las cosas a tiempo, pero no nos premia por adelantarnos. Un ejemplo simple con el que ilustrar su punto es el pago de la tarjeta de crédito. Si la persona se demora puede existir una multa económica, pero nunca habrá un premio por pagar a tiempo. Es por ese motivo que es posible aprender a dejar de procrastinar para poder avanzar en los objetivos personales.

