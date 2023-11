Andrea Benítez: “El lado bonito de la vida”

Todos los días busco al menos cuatro cosas por las que estar agradecida. El buen clima, una taza de café, el amor, la familia, estar vivo. Siempre hay algo que agradecer”, reflexiona Andrea Benítez.

La presentadora y locutora quiteña comenzó este ejercicio diario junto a su hijo de seis años, y eventualmente lo trasladó al espectro radioeléctrico nacional, donde transmite el programa ‘Conexión Blue’, en el que habla sobre el bienestar, la reflexión y la salud mental.

“Siempre quise tener un programa así, pero el momento nunca fue propicio, hasta que llegó la pandemia. El confinamiento le puso una lupa a la importancia de la salud mental, y hoy sabemos que es indispensable. Era el momento adecuado para hablar de cosas positivas, pero no con un positivismo falso, sino para hablar de reflexiones, de conciencia, para hacer un ejercicio diario de buscar el bienestar”, señala.

Benítez tiene una larga trayectoria en los medios nacionales, una que empezó cuando apenas tenía 15 años e ingresó a la comedia ‘Dejémonos de vainas’ como actriz. Le siguieron varios roles en otros programas, como ‘Pasado y confeso’, pero no fue hasta los 18 años que ingresó a la radio.

“La actuación fue como un coqueteo, un acercamiento con algo que me llamaba la atención, y se dio de manera casual. Sin embargo, yo quería trabajar en radio, fue algo que busqué conscientemente”, narra.

A los 18 años empezó limpiando acetatos, organizando discos y aprendiendo cómo introducir los comerciales en una estación de radio. “Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de lo importante que fue empezar desde abajo, haciendo las cosas chiquitas, porque realmente logras valorar hacia donde has llegado después”, dice.

Pero la vida dio un giro inesperado. Se casó, viajó al exterior, se convirtió en mamá y eventualmente retornó al país. Al regresar ingresó nuevamente a la televisión, donde participó en programas como ‘Así somos’, ‘El Sanduchito’ y presentó el segmento ‘Gente’, de Ecuavisa.

“Siento que todo fue un reto en su momento, y que cada rol me brindó una oportunidad de aprendizaje, pero mi reto más grande fue y es la maternidad”, reflexiona.

A sus hijos ahora adultos, se sumó un pequeño de seis años, de su segundo matrimonio, que le ha permitido vislumbrar la maternidad con otros ojos. “Siento que el reto es no repetir ciertos patrones, hacerlo diferente. Es algo que estamos llamados a hacer. Siento que hoy en día no puedes ser papá con un nivel de conciencia cero y traer hijos al mundo solo para repetir cosas que van a ser dolorosas. Estamos llamados a hablar amorosamente. Si sé que necesito herramientas que no tengo, voy y las busco, tal como llamarías al mecánico si se te dañó el carro”, comenta.

Hablar de la maternidad es un reto que espera llevar a cabo a futuro, desde su programa actual u otro que pueda implementar. Por ahora, ‘Conexión Blue’ es también un espacio que ha generado una enorme comunidad que suma adeptos a diario.

Pese a ello, Benítez siente que aún es necesario plantear la inspiración desde una arista más personal e íntima. “Me maravillan los lindos mensajes que recibo, porque siento que aporto con el bienestar de quienes me escuchan. Sin embargo, creo que aún hay camino por recorrer. Todavía necesitamos la inspiración del otro, pero de a poco tenemos que volver a nuestra propia referencia interna. La respuesta siempre está en nosotros”, puntualiza.

Al preguntarle sobre su futura relación con la televisión, es clara. Volvería sí, pero no necesariamente a la presentación televisiva. “Hoy no sería presentadora de nada que no fuera una comunicación asertiva, que no diera un mensaje de valor… Siento que el reto es encontrar y compartir cosas positivas todos los días, y es lo que quiero continuar haciendo”, señala.

La actuación también continúa en sus planes, y recientemente tuvo un papel en el filme ‘Distorsión’, que llegó a los cines nacionales este año. “Fue un rol de mucho estrés porque hago el papel de una presentadora de noticias que debe mostrar unos crímenes al público”, relata.

Sin embargo, cuando la oportunidad se dé espera continuar aportando también en este campo. “No es algo a lo que me dedicaría a tiempo completo, pero lo disfruto”.

Personal

Es actriz, presentadora y actriz de doblaje. Ha laborado en producciones como Pasado y Confeso, El Sanduchito y Dejémonos de vainas. Actualmente lidera el programa Conexión Blue.

Cara a cara

¿A qué dedica su tiempo libre?

A leer. Leo de todo, pero busco sobre todo cosas que me permitan un desarrollo personal y que den equilibrio a mi vida.

Si pudiera elegir una banda sonora para su cotidianidad, ¿Qué elegiría?

Algo de Bach, sin duda.

¿Quién es su mayor inspiración?

Dios

¿Cómo maneja la frustración?

Pido un momento para estar a solas y poder respirar.

¿Cuál es su sitio favorito de Quito?

Cualquier café.

Volvería a la televisión?

Sí. He pasado mi vida yendo y volviendo de la televisión. Ahora estoy en charlas para un proyecto que me llama mucho la atención.

¿Cómo se siente cuando la reconocen en la calle y se acercan?

Antes era muy emocionante, hoy siento mucha gratitud.

