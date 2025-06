Andrea Arnau: “Si emprendes con disciplina es difícil fallar”

Andrea Arnau no vino a la capital a dar fórmulas ni recetas. Vino a provocar preguntas. Durante su paso por el evento “Mujeres que Revolucionan 2025”, la inversionista colombiana y rostro conocido del reality Shark Tank Colombia compartió su experiencia con una honestidad poco común en escenarios empresariales. Habló de propósito, de fracasos, de marcas que tocan fibras y de lo mucho que ha aprendido escuchando a emprendedores que tienen más corazón que plan de negocio.

“Estamos obsesionados con el éxito, pero el éxito no significa nada si no hay un porqué. Lo que realmente transforma es tener una causa clara. Cuando sabes para qué estás haciendo las cosas, todo empieza a cobrar sentido”, dijo ante un auditorio lleno que permanecía atento a cada una de sus palabras.

Arnau recordó que su camino no empezó en el mundo de las inversiones ni en la televisión, sino en el de la comunicación. “Yo no sabía que quería ser inversionista. Yo sabía que me apasionaba contar historias. Y eso es algo que todavía hoy hago: contar historias de marcas, de personas, de ideas que pueden cambiar algo, aunque sea un poco”. Años más tarde, su carrera dio un giro cuando se unió a Rokk3r, una compañía de innovación con base en Miami. Ahí entendió que las marcas más fuertes no se construyen solo con marketing, sino con identidad.

Ese giro la llevó a fundar su propia firma de inversión y, eventualmente, a participar en Shark Tank. Pero ni siquiera ese momento se dio por ambición personal. “Me llamaron y yo pensé que estaban equivocados. ¿Qué hacía yo en televisión? Pero entendí que ese espacio era una oportunidad para amplificar lo que me importaba: mostrar que sí se puede emprender desde América Latina, que hay talento en cada esquina y que las ideas grandes no nacen en Silicon Valley solamente”.

En su paso por la capital, la experta también participó en pequeños encuentros con emprendedoras locales. Las escuchó con atención e hizo una pregunta esencial, que describe como clave para quienes buscan sustentar un negocio a largo plazo: “¿Estás resolviendo un problema real o solo cumpliendo un sueño personal?”

“Porque los sueños están bien, pero si no conectan con lo que el mundo necesita, no se sostienen”, dijo.

Arnau es una de las inversionistas y juezas del reality Shark Tank, en el que emprendedores presentan sus propuestas de negocios.

Tener un 'norte' delineado

Uno de los temas que más repitió fue el del propósito. Para Arnau, no se trata de un eslogan bonito, sino de una herramienta concreta para tomar decisiones. “Cuando las cosas se pongan difíciles -porque se van a poner difíciles- lo único que te va a sostener es saber para qué estás haciendo esto. Y no me refiero a ‘ganar dinero’ o ‘ser tu propia jefa’. Me refiero a qué problema del mundo estás tratando de resolver. Porque si no hay un problema, no hay negocio”.

También habló de la importancia de aprender a soltar el control, de confiar en los equipos, de no romantizar el emprendimiento. “Nos han vendido esta idea de que ser emprendedor es tener libertad, flexibilidad, tiempo libre. Mentira. Ser emprendedor es levantarte todos los días sin certezas, es convivir con el miedo. Y por eso es tan importante estar conectada con lo que te mueve. Si no, te vas a rendir al primer obstáculo”, aseguró.

La experta también pudo observar el escenario local, que en los últimos cinco años ha enfrentado el cierre de más de 50.000 empresas debido a los efectos pospandemia y a la crisis de inseguridad que ha azotado al país. Sin embargo, la crisis no ha frenado una ola de emprendimientos liderados por mujeres, que se ha consolidado casi en silencio. A esa fuerza emergente se refirió la inversionista.

“Ecuador tiene algo que me encanta: una mezcla de urgencia y sensibilidad. Hay ganas de hacer, pero también hay una conexión con el entorno, con lo comunitario, con lo humano. Eso es oro en el mundo de los negocios”, afirmó.

Aprender de los errores

Para la experta, si bien en el mercado latinoamericano existen numerosas dificultades políticas y legales para los emprendedores, lo más importante es perseverar y aprender de los errores. “Después de invertir en compañías durante años, he visto por qué fallan: porque la gente desfallece. Emprender requiere sacrificios. Quienes se lo toman en serio, tienen todas las de ganar. Si eres disciplinado y constante, es muy difícil fallar”, asegura.

Añade que este panorama se agrava en el caso de las mujeres, quienes enfrentan más limitaciones que los hombres dentro del entorno de los negocios. “A las mujeres, esas limitaciones nos han preparado para afrontar los grandes retos que trae el emprendimiento”, comenta.

