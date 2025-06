César Mesa: “Nunca es tarde para comenzar y cumplir tus sueños”

A los 16 años, César Mesa Maldonado vivió la primera gran crisis de su vida: la separación de sus padres. El fin del idilio familiar fue su primer choque con una lección que su padre le había inculcado desde la infancia: aprender a “poner la cara al viento”. Con las deudas de una casa familiar que no daban tregua y la necesidad de salir adelante junto a su madre y su hermano, el entonces joven bogotano tomó una decisión: no se dejaría vencer por las adversidades.

Esa convicción lo llevó a destacar en su primer empleo, vendiendo espacios de parqueo a empresarios, y más tarde, a forjar una carrera de más de cuarenta años en el sector inmobiliario ecuatoriano. Su trayectoria ha sido moldeada con la certeza de que no existen las casualidades, sino las “causalidades y diocidencias”, como él mismo las llama. Para César Mesa, “la felicidad está en hacer lo que te gusta”, un principio que ha guiado tanto su vida personal como profesional.

Mesa llegó al país a los 32 años para trabajar junto al Grupo Noboa. Para entonces, ya había contribuido con la construcción del centro comercial Mall del Sol, el Hotel Sheraton y el Executive Center, y decidió dar un salto al vacío: aceptar el desafío y mudarse al Puerto Principal junto a su familia. “Claro que tenía miedo, pero ya para ese momento había descubierto que el miedo es el mayor obstáculo que impide concretar sueños”, narra.

A los 43 años, el experto inmobiliario retomó esa filosofía de vida y la convirtió en un sueño cumplido: se convirtió en empresario. “El dinero trabaja para ti, no es necesario que trabajes por el dinero”, afirma, y enfatiza que lo que escasea en el mundo no es capital, sino buenas ideas. “Si tu idea es buena, debes atreverte a sacarla adelante, porque va a haber gente que quiera invertir contigo. Yo me decidí, estaba seguro de que lo podía lograr y le puse el corazón a conseguirlo”, cuenta. Hoy es propietario regional de Re/Max Ecuador, la empresa líder en bienes raíces en el país.

El empresario cree que el miedo es el principal obstáculo para alcanzar el éxito. JOFFRE FLORES

Una invitación a emprender

Este año, el empresario asumió un nuevo reto: escribir un libro. La decisión, afirma, surgió como un compromiso con el país que lo acogió hace tres décadas y con la intención de contribuir a la formación de nuevos emprendedores. “En la vida hay retos y compromisos fundamentales: tener hijos, sembrar árboles y escribir un libro. Quise compartir experiencias reales, no teorías, sino casos concretos donde los sueños se materializan, sobre todo en el sector inmobiliario, comercial y turístico. Este libro es un compromiso con un país que me abrió las puertas y donde he vivido éxitos reales”, explica.

El título -¿Qué prefieres ser, un empresario joven o un empleado viejo?- busca invitar a la reflexión sobre el valor del emprendimiento desde una edad temprana, pero también desde cualquier momento de la vida. “Nunca es tarde para comenzar”, sostiene.

El lanzamiento oficial está previsto para la tercera semana de junio. Sin embargo, el libro ya tuvo un exitoso prelanzamiento durante una convención de Re/Max, donde la respuesta fue tan positiva que ya se trabaja en una segunda edición. La obra ha despertado el interés de casas editoriales como Ediciones de la U, en Colombia, que planean promoverla como material académico en universidades.

“Las oportunidades están ahí. Lo clave es saber capturarlas en el momento justo, y quiero colaborar con el aprendizaje que permite identificarlas”, afirma Mesa, convencido de que el conocimiento aplicado es una herramienta poderosa para transformar vidas.

Apostar por el país

A la par de este nuevo proyecto literario, César Mesa alista una propuesta digital: un pódcast en el que entrevistará a empresarios de distintos sectores para compartir sus experiencias, aprendizajes y consejos prácticos. Asegura que, a través de estas conversaciones, espera destacar los sectores donde aún hay un amplio margen para innovar y emprender en Ecuador.

“Si la idea es buena, siempre es posible encontrar un nicho”, afirma. “En el caso de Guayaquil, por ejemplo, las nuevas zonas de desarrollo inmobiliario son perfectas para negocios de servicios. El país tiene potencial, lo que necesitamos es más gente dispuesta a arriesgarse y a ponerle alma a lo que hace”.

Fiel a su filosofía, César Mesa insiste en que el emprendimiento no es solo una salida económica, sino una forma de vida que otorga libertad y propósito. Su historia es testimonio de que, con pasión, trabajo y resiliencia, es posible transformar los obstáculos en plataformas para crecer.

Cara a cara

De todos sus proyectos inmobiliarios, ¿tiene uno favorito?

Todos son como hijos, me han dado diferentes alegrías. Pero uno que trasciende es Re/Max. Es una franquicia inmobiliaria que crea empresarios, con una red de más de 750 agentes en todo el país. Ver crecer esa red y cómo la gente se convierte en empresario me llena de satisfacción.

¿A quién le debe su éxito?

A mi esposa Patricia, con quien cumplo más de 41 años de casados, y a mis hijos. Ellos han sido la motivación principal para todo lo que he logrado.

¿Hay episodios de su vida que prefirió dejar fuera del libro?

No. Soy muy transparente, a veces hasta sin filtro. No tuve freno para contar lo que he vivido, tanto personal como profesionalmente.

¿Cuál siente que ha sido su principal reto?

He tenido muchísimos, porque los obstáculos nunca faltan. Sin embargo, creo que hay que hablar de esos obstáculos, e incluso de los fracasos, porque uno aprende de ellos.

¿Piensa escribir otro libro?

¡Sí! Estoy preparando un segundo libro con un enfoque más práctico, que acompaña al primero.

