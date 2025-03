Cómo acceder a cirugías gratuitas de labio leporino en Ecuador con Global Smile

Desde hace 38 años, la Fundación Global Smile ha trabajado incansablemente para ofrecer atención médica gratuita a pacientes con malformaciones congénitas, principalmente labio leporino y paladar hendido. Bajo el liderazgo del doctor Usama Hamdan, este esfuerzo internacional ha logrado impactar a más de 30 mil familias. En Ecuador, la fundación ha encontrado un segundo hogar, donde su labor se ha fortalecido con la creación de Global Smile Ecuador en 2012. "Ecuador es uno de los programas médicos más grandes que tiene Global Smile, realmente somos muy organizados y trabajamos todo el año", destaca Denise Franco, presidenta del Directorio de la fundación en el país.

Misiones anuales en Ecuador

Cada año, se llevan a cabo dos grandes programas en marzo y septiembre, además de intervenciones especializadas en julio. En cada operación participan equipos médicos de distintas nacionalidades, con más de 60 profesionales voluntarios, quienes brindan cirugías y atención integral a los pacientes. "Nosotros cubrimos absolutamente todo: cirugía, hospitalización, alimentación, laboratorios... Nuestros pacientes no tienen que pagar nada", enfatiza Franco. En Estados Unidos, una operación de labio leporino puede costar entre 50 y 70 mil dólares, y una intervención para parálisis facial puede llegar a los 200 mil dólares.

Alianzas estrátegicas

La fundación también ha logrado consolidar alianzas con instituciones como la Universidad Espíritu Santo (UEES) y su clínica docente, donde se ha establecido un programa altamente especializado. "Hoy por hoy atienden a 80 de nuestros pequeños pacientes, quienes pueden continuar su tratamiento y estar listos para la siguiente cirugía", señala Franco. Además, el Hospital SEMEDIC de la Aurora ha abierto sus puertas por primera vez a un programa médico internacional, permitiendo que la atención llegue a más personas que la necesitan.

Pero el impacto de Global Smile Ecuador no solo se mide en números, sino en historias de vida transformadas. "Tenemos a pequeños que tuve en mis brazos y hoy están graduándose de la universidad, con maestrías, casados, con hijos. Nos mantenemos en contacto, no hay un distanciamiento, sino que los vemos crecer", comparte la presidenta con emoción. La fundación no solo cambia la vida del niño operado, sino la de toda su familia, permitiendo que los cuidadores puedan reincorporarse a la vida productiva.

Apoyo integral a las familias de los pacientes

El compromiso de Global Smile Ecuador no termina con la cirugía. La organización brinda un acompañamiento integral a los pacientes, asegurando su rehabilitación a largo plazo. Esto incluye terapia del habla, tratamientos dentales y ortodóncicos, asesoramiento en alimentación y nutrición, así como apoyo psicosocial para que las familias puedan sobrellevar el proceso de la mejor manera posible. Gracias a este enfoque multidisciplinario, los niños tienen la oportunidad de desarrollarse plenamente y alcanzar sus sueños con confianza.

El impacto de este programa también se refleja en el nivel de profesionalización y capacitación que ha permitido a médicos ecuatorianos especializarse en técnicas avanzadas de cirugía reconstructiva. La colaboración con especialistas internacionales ha sido clave para mejorar los procedimientos y garantizar que cada paciente reciba una atención de la más alta calidad. "Queremos seguir empoderando a los médicos locales para que Ecuador pueda contar con más especialistas en esta área y continuar con esta labor incluso cuando las misiones internacionales no estén presentes", señala Franco.

¿Cómo ser voluntario o beneficiario?

Las personas interesadas en recibir ayuda o en sumarse como voluntarios pueden contactar a Global Smile Ecuador a través de sus redes sociales (@GlobalSmile_Ecuador en Instagram y Facebook) o al número de WhatsApp 0995499150. "Nos pueden escribir, enviarnos el nombre del niño, su fecha de nacimiento, el tipo de fisura que tiene y una foto para identificar su caso. Lo único que pedimos es paciencia porque tenemos muchos pacientes en espera, pero siempre trabajamos con compromiso y dedicación", concluye Franco.

