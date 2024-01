2024, un nuevo comienzo

Un ciclo que inicia en enero y sirve de oportunidad para volver a empezar. Todo es cíclico en el planeta Tierra y así como después de cada invierno llega la primavera y después de la noche siempre llega el amanecer, si hubo escasez vendrá la prosperidad. Y si el 2023 se caracterizó por las dificultades y desesperanza, en este año se espera haya mayor expansión y crecimiento.

El 2024 es una página en blanco de un cuaderno con 365 hojas por llenar, con ideas creativas y productivas, donde puedes manifestar tus deseos y propósitos. O repetir el mismo patrón que no te permite avanzar hacia tus objetivos, y entonces simplemente lamentarte o victimizarte.

Por ejemplo, si te quejas de los kilos de más pero no implementas nuevos hábitos, rutinas, ni trabajas en la disciplina que te impide llegar al peso o cuerpo deseado, solo será más de lo mismo año tras año. Para plasmar tus sueños y aspiraciones necesitas un giro y enfoque diferentes al de los años anteriores.

A continuación te dejo algunas sugerencias para ponerlas en práctica.

Establecer las metas

Establecer y priorizar tus objetivos te ayudará a poder lograrlos. Lo ideal es concentrar la energía en no más de 3 o máximo 5. Por ejemplo: bajar 10 libras, aprender inglés, aumentar los ingresos, evaluar su año anterior. Analizar qué hiciste o qué no hiciste para lograr tus metas no tiene como fin llenarte de culpa, sino que sea una herramienta de autoconocimiento que te permita crecer.

Crecer económicamente

Si la meta es el crecimiento económico, plantéate: ¿qué debo implementar en relación a mi último año?, ¿qué hice bien?, ¿qué podría hacer mejor?, ¿qué aprendí?. Y también ¿qué fue lo mejor del año pasado? ( con respecto a este tema), ¿qué fue lo peor?, ¿cómo puedo llegar a mi objetivo?, ¿cuál es la cifra real a la que aspiro llegar?

Probar cosas nuevas

Estar abierto a emprender nuevos rumbos para alcanzar los sueños. A veces las cosas no salen bien al primer intento, por eso es necesario ser flexibles y creativos, tener el plan b o c, y todo lo que haga falta para lograr tus propósitos.

En orden divino

Los anhelos a cumplir deben ser en armonía para todo el mundo y en orden divino, es decir con coherencia y para el bien personal y colectivo. Que no perjudique, dañe o afecte a otra persona porque ten presente que el fin no justifica los medios.

Recuerda que

Lo más importante de cumplir las metas deseadas, ya sean grandes o pequeñas, es aprender y enriquecerse de las experiencias. No siempre se alcanzan todos los retos, pero si logras incorporar algunas de las habilidades que se implementaron como iniciativa, compromiso, organización y motivación, eso significa un gran avance personal.

Numerología del 2024

Según esta ciencia, el 2024 es un año que viene con la energía del 8 (sumar 2+0+2+4). El significado simbólico del número 8 se lo asocia al poder, la riqueza material, la fuerza de voluntad, la exigencia y eficiencia. Además de la perseverancia, autoridad, ambición, habilidad para negociar y manejar el dinero, con la prosperidad y liderazgo. Año de transformación y materialización de riquezas. Si se enfoca y trabaja en ello, podrá cosechar su siembra.

