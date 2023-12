Wilman Terán: "Intentan boicotear el concurso" de la Corte Nacional

El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, dijo que el concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia se realiza de forma transparente y seguirá adelante pese a las críticas hechas al proceso de selección que piden anularlo.

En una rueda de prensa, de este martes 12 de diciembre de 2023, Terán hizo un recuento de las diferentes fases que ha tenido el concurso y que, según el funcionario, se han solventado de forma técnica y ética.

"Sepa la ciudadanía que no es un capricho, la competencia está enmarcada en la ley. La Constitución dice que la renovación será cada tres años" y el no hacerlo sería un incumplimiento de funciones, alegó.

Explicó que en febrero de 2024 se conocerán los nombres de los siete nuevos jueces que integrarán las salas de la Corte Nacional. Dijo que las críticas al concurso, por ejemplo sobre la falta de transparencia de los perfiles de los candidatos que recién se publicaron el lunes 11 de diciembre, son "cuestionamientos mal sanos que ocultan intereses particulares".

Aunque en el Reglamento del concurso no detalla una "fase de visibilidad", como calificó Terán, al justificar que recién se transparenten ahora, en la recta final, los perfiles de los aspirantes. Según él, en las primeras fases de convocatoria o calificación de méritos había "información sensible" de carácter personal que no debía ser publicada.

Informó que este martes 12 de diciembre solicitó el acompañamiento de Fabián Salvioli, relator especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia y Reparación de la Organización de las Naciones Unidas, para que verifique cómo se está llevando el concurso.

E incluso, el lunes 11 de diciembre, el presidente de la Judicatura solicitó una reunión con el embajador de los Estados Unidos, Michael J. Fitzpatrik, para "dar a conocer el desarrollo del concurso", así como su "compromiso ético en contra de la lucha contra la corrupción", afirmó.

