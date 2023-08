Terrible, engorroso y dificultoso, así resultó para muchos ecuatorianos el voto telemático implementado, por primera vez, por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones anticipadas que se registraron este domingo 20 de agosto, para elegir al binomio presidencial, asambleístas nacionales y provinciales, asambleístas del exterior; además de las consultas populares del Yasuní y Chocó Andino. El Consejo Nacional Electoral (CNE) lo atribuyó a un ataque cibernético proveniente de 7 países.

CNE: "Fallas del voto telemático responden a ataque cibernético desde 7 países" Leer más

“He estado desde las 09:15 desde el teléfono para proceder a dar mi voto, pero ha sido imposible. Después de seis horas de estar cansada, después que llegas al tercer paso se te cuelga la página. Te da un error... el sistema va muy lento... el rato de guardar el voto, ya al finalizar, te da otro error de la página y no te permite sufragar”, narró Regina Jaramillo, quien reside en Londres y expuso su malestar en grupos de migrantes. Anticipó que presentará una denuncia, porque ella considera “una vergüenza” lo que pasaron los ecuatorianos en el extranjero.

Diana Atamaint, presidenta del CNE, reconoció en un mensaje público las dificultades que se presentaron en la votación telemática, sobre todo en Europa, Asia y Oceanía. “En estos momentos, las dificultades han sido superadas; sin embargo, el personal técnico sigue asistiendo vía telefónica a quienes hacen sus requerimientos”, indicó la autoridad electoral.

Cancillería pide al CNE tome medidas por reportes de fallas en voto telemático Leer más

Adelantó que después de la jornada de elección, las autoridades electorales realizarán un balance general de las circunstancias que se presentaron y se pronunciarían al respecto.

#ALERTA | El @cnegobec asegura que el voto telemático se realiza con normalidad y acusa a EXPRESO de compartir información falsa. Los invitamos a revisar las decenas de denuncias que les dejan en el post y a no invalidar la voz de los votantes que lo han denunciado. https://t.co/0KQC5mafdD — Diario Expreso (@Expresoec) August 20, 2023

Hasta antes del mediodía, el CNE destacó la participación de 22.321 compatriotas que habían ejercido su derecho al voto a través de esa modalidad. “Con estos resultados, ratificamos la participación activa de la ciudadanía”, dijo Atamaint. Al cierre de las votaciones, informó que la plataforma recibió ataques cibernéticos desde 7 países: India, Bangladés, Pakistán, Rusia, Ucrania, Indonesia y China.

El CNE registró un total de 409.250 ecuatorianos empadronados en el exterior, para ejercer su derecho al voto en los comicios anticipados, mediante la votación telemática, que inició a las 09:00 y se cerraba a las 19:00 de acuerdo al huso horario de cada país.

Los migrantes desmienten al CNE: la página para el voto telemático está caída Leer más

A Teresa Escobar le tomó por sorpresa la modalidad. Llegó como en todas las elecciones al recinto electoral que siempre se ha establecido en Madrid, España: el pabellón del Palacio de Cristal en Casa de Campo. Ella se levantó temprano y asistió al lugar para ejercer su derecho al voto de manera presencial.

Sorpresa. Teresa Escobar se mostró sorprendida cuando llegó al recinto electoral donde ha votado en las últimas elecciones ecuatorianas. Aseguró que desconocía el voto telemático. Belén Castro

No obstante, se encontró con la sorpresa de que las elecciones se llevarían a cabo de forma telemática. En ese momento, buscó ayuda de otros compatriotas que también se encontraban en el lugar y estaban igualmente desorientados.

Elecciones en Ecuador: voto telemático, impedido tras caída de la página del CNE Leer más

Uno de ellos explicó que la votación era en línea y en ese momento todos los ecuatorianos se concentraron para tratar de sufragar con sus celulares. Teresa se unió a una joven para que por le ayudara a votar, mientras conversaba con EXPRESO.

“Yo pensé que era igual que siempre, y me encuentro con la noticia de que el voto es telemático. Eso no puede ser posible, yo no he sabido de esto”, comentó.

La situación en Ecuador ha sido su mayor preocupación. Lleva viviendo sola en Madrid durante 23 años y observa de lejos la ola de violencia que sucede en el país. “Espero que ahora sí haya un cambio real. Ecuador está muy mal, no se puede vivir en paz y me preocupan mis familiares”, indicó al narrar que ha trabajado en el servicio de limpieza para empresas y actualmente está jubilada en España, pero sueña con regresar al país para reencontrarse con sus seres queridos. “Estoy enferma, tengo algunas operaciones pendientes y por eso aún no puedo regresar. Espero que la situación mejore porque Guayaquil está en un caos”, señaló.

Finalmente, con ayuda de una persona, la ecuatoriana pudo ejercer su derecho al voto de manera telemática cerca de las 09:30 del domingo 20 de agosto, antes de que se cayera el sistema del CNE.

Otros países. Ecuatorianos en otros países, como Estados Unidos, Argentina, Italia, reportaron también dificultades al momento de ingresar a la página del CNE para sufragar.

Como Teresa, otros ecuatorianos se encontraron con la novedad de que las puertas del lugar estaban cerradas, y se preguntaron cómo podrían ejercer su derecho al voto. La desinformación era común entre los ecuatorianos, ya que desconocían que las votaciones en el extranjero serían únicamente de forma telemática, a través de la página web del CNE.

Elecciones: el sistema de voto telemático se somete a un proceso de mantenimiento Leer más

Las quejas empezaron a sentirse entre todos los ecuatorianos, debido a que manifestaban que se estaba vulnerando su derecho a elegir de manera democrática a sus representantes.

Mariana Pérez, quien ha residido en Madrid por más de 30 años, expresó su desilusión y desesperación por no poder votar, y por no recibir explicaciones. Pidió que se disponga de “ayuda para votar, al menos a través de internet, aunque también está colapsado”.

“Los que no sabemos cómo manejar internet, ¿cómo podemos votar? Deberían habilitar un sitio presencial para que toda la gente pueda sufragar”, dijo Esmeraldas Carranza mientras Víctor Álvarez resaltó que “la página del CNE está caída, llevamos varias horas intentándolo y no se puede”. A él se sumaron más voces al unísono diciendo: “Queremos votar”.

No existió adecuada información sobre el voto telemático, eso ha ocasionado que miles de personas vayan a los lugares donde votaron en elecciones anteriores. César Cárdenas

coordinador Colectivo Levántate Ecuador

En el caso de la ecuatoriana Jennifer Ángulo, ella se registró previamente en el CNE, pero cuando quiso votar, no pudo hacerlo. “El sistema está caído, no funciona, y ya votamos el pasado 5 de febrero de este año. Es un abuso a nuestros derechos como ciudadanos ecuatorianos en el exterior, ya que mantenemos al país con todas nuestras remesas que enviamos. Necesitamos mejores servicios consulares, y no puede ser que esto esté pasando”.

Menos de la mitad votaron en las primeras cinco horas y media de iniciado el proceso Leer más

El migrante ecuatoriano Manuel Aragundi, quien ha llegado a ser concejal municipal en Génova (Italia) también compartió su malestar. "El servicio de voto telemático fue un fracaso. El sistema se bloqueó en la tarde y la mayoría de los ecuatorianos no pudieron votar... los ecuatorianos en Italia pedimos al CNE que vengan anuladas estas votaciones y que se permitan votar a los numeroso ecuatorianos que no lo han hecho", dijo a EXPRESO.