Eran las 8:00 de la mañana de este domingo 20 de agosto y los ecuatorianos residentes en Madrid empezaron a llegar al Pabellón Palacio de Cristal, ubicado en Casa de Campo. Todos se encontraron con la novedad de que las puertas del lugar estaban cerradas, y se preguntaron cómo podrían ejercer su derecho al voto. La desinformación era común entre los ecuatorianos, ya que desconocían que las votaciones en el extranjero para estas elecciones serían únicamente de forma telemática, a través de la página web del Consejo Nacional Electoral.

Las quejas empezaron a sentirse entre todos los ecuatorianos, debido a que manifestaban que se estaba vulnerando su derecho a elegir de manera democrática a sus representantes.

Mariana Pérez, quien ha residido en Madrid por más de 30 años, expresó su desilusión y desesperación por no poder votar, y por no recibir explicaciones. Pidió que se disponga de “ayuda para votar, al menos a través de internet, aunque también está colapsado."

"Los que no sabemos cómo manejar Internet, ¿cómo podemos votar? Deberían habilitar un sitio presencial para que toda la gente pueda sufragar", declaró la ecuatoriana Esmeraldas Carranza.

"La página del CNE está caída, llevamos varias horas intentándolo y no se puede", señaló Víctor Álvarez, a quien se le sumaron más voces al unísono diciendo: "queremos votar".

En el caso de la ecuatoriana Jennifer Ángulo, ella se registró previamente en el CNE, pero hoy, cuando quiso votar, no pudo hacerlo. "El sistema está caído, no funciona, y ya votamos el pasado 5 de febrero de este año. Es un abuso a nuestros derechos como ciudadanos ecuatorianos en el exterior, ya que mantenemos al país con todas nuestras remesas que enviamos. Necesitamos mejores servicios consulares, y no puede ser que esto esté pasando".

Las elecciones en toda Europa, Asia y Oceanía se realizan desde las 09:00 hasta las 19:00.