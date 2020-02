Los datos dicen más que mil palabras, es por eso que EXPRESO les pasa el polígrafo a las noticias más importantes de la semana, con el objetivo de evitar que información falsa o medias verdades se cuelen en el discurso público que reciben los lectores.

Esta semana el foco no se ha despegado de las declaraciones del presidente Lenín Moreno sobre acoso sexual, el pasado 31 de enero en Guayaquil. La noticia se publicó en medios internacionales como El País, France 24 y Agencia EFE y las críticas llegaron de varias partes del mundo.

También se examinaron las declaraciones de la ministra de Salud sobre la llegada de los primeros reactivos para detectar el coronavirus en el país.

Los hechos fueron analizados y calificados bajo tres rubros: verdadero, verdad a medias o ambiguo y falso.

Este Diario confirmó, por medio de información proporcionada por la Fiscalía, que no hay sustento para determinar que los hombres están permanentemente sometidos al peligro de ser acusados de acoso, si no que al contrario, el acoso hacia las mujeres no cesa, por lo que esas declaraciones son falsas.

Además EXPRESO verificó que los reactivos que envió Estados Unidos para realizar exámenes de coronavirus sí llegaron primero a Ecuador, pese a que el Ministerio de Salud de Colombia señalaba lo contrario.

¿Los hombres están sometidos al peligro permanente de ser acusados de acoso?

"Los hombres estamos sometidos permanentemente al peligro de que nos acusen de acoso”, dijo el presidente LenínMoreno el pasado 31 de enero. Sin embargo, según los casos que se registran en la Fiscalía, las que están sometidas permanentemente al peligro de ser acosadas son las mujeres. Solo en Guayaquil, 402 personas denunciaron situaciones de acoso en 2019. La cifra sube a 602 casos en toda la provincia del Guayas.

En lo que va del 2020, ya hay 39 denuncias registradas en el Puerto Principal por el delito de acoso sexual y 50 en Guayas.

“Cabe aclarar que aunque según la normativa este delito le puede ocurrir a cualquier persona, la mayoría de las (personas) que denuncian son mujeres”, explica la doctora Yoli Pinillo, coordinadora de la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía del Guayas.

Según Pinillo, estas situaciones, en las que las mujeres son las principales víctimas, se dan en la calle, en el transporte público, en el trabajo, en las escuelas y en las casas. Y generalmente, “bajo una relación de poder o que implique subordinación de la víctima”, como en el caso de profesores, jefes o funcionarios. Sin embargo, también puede suceder entre personas que no poseen distintos niveles jerárquicos en la sociedad. “Puede darse entre primos, amigos o entre desconocidos”, indica.

El presidente Moreno también señaló que las denuncias de mujeres a veces suelen estar condicionadas por el físico de los hombres, lo que provocó que el fantasma de las denuncias falsas en casos de violencia de género vuelva al debate público. No hay ningún dato oficial que permita determinar que los hombres son víctimas de denuncias falsas por acoso.

“No podemos decir que hay denuncias falsas porque se parte de la premisa de que tú denuncias un hecho que presuntamente ha sucedido. Entonces, nosotros (la Fiscalía) tenemos que creer en los hechos denunciados y por eso se empieza una investigación penal y en esa investigación, con el principio de objetividad que tiene la Fiscalía, se llega al esclarecimiento de la verdad”.

Según las últimas estadísticas del INEC, 6 de cada 10 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia machista.

¿Ecuador fue el primer país de la región en recibir reactivos para detectar el coronavirus?

.

“Ecuador es el primer país latinoamericano que ya tiene los reactivos para identificar la presencia del coronavirus”, dijo la ministra de Salud, Catalina Andramuño, el pasado 31 de enero, en el marco de la reunión por el simulacro de tsunami que se realizó en el ECU-911 de Samborondón.

Sin embargo, días después el ministro de Salud de Colombia, Iván Darío González, mencionó las mismas palabras. “Somos el primer país de América Latina en poder hacer pruebas de diagnóstico locales del nuevo coronavirus y, en caso de ser necesario, dar apoyo a otros países, como nos ha instado la Organización Mundial de la Salud”.

Ante esta confusión, este Diario se comunicó con el departamento de prensa de la cartera de Salud colombiana, desde donde indicaron que ellos están en capacidad de hacer la prueba específica del nuevo coronavirus desde el pasado 4 de febrero, es decir, cuatro días después del anuncio que hizo Ecuador.

Perú también había anunciado el 22 de enero que tenía "los insumos necesarios para efectuar pruebas rápidas para el diagnóstico de este nuevo virus". Sin embargo, el 31 de enero el doctor Manuel Loayza, director del Centro de Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa), informó que recién “en los próximos días” llegarían “nuevos implementos de Estados Unidos para identificar la enfermedad de manera más rápida”.