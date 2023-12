Valores, la ‘quimio’ a la metástasis

Metástasis, así se llama la investigación que levantó la Fiscalía General del Estado a casi 40 personas que presuntamente servían al narcotráfico y al crimen organizado, desde los sistemas de control del Estado. Esa es la telaraña de corrupción que conectaba a jueces, fiscales, policías, personal del Servicio de Detención de Privados de Libertad (SNAI) y otros funcionarios de primer nivel, que ahora, tras su descubrimiento, pone en tela de duda si los valores establecidos en la sociedad ecuatoriana son los correctos.

Así lo analizan especialistas sociales, académicos y quienes desde sus organizaciones rechazan la corrupción. ¿Cómo evitar que esta enfermedad se replique a futuro y siga tejiéndose en más áreas de la sociedad?

“Se requiere de una quimioterapia urgente, pero también a mediano y largo plazo. Es decir, un plan integral que involucre al Gobierno nacional como a los gobiernos seccionales”, menciona a EXPRESO el coordinador de la Comisión Anticorrupción, capítulo Guayas, Ricardo Ramírez.

Para él, el fondo del problema radica en la pobreza, “pues es en los sectores con más carencias donde se recluta a los integrantes de las bandas” y es desde ahí, opina, desde donde se debe trabajar para reducir las necesidades. También apunta a que se debe “introducir en los niños una conciencia de anticorrupción”, desde las escuelas cuando se fomente la honestidad y el buen ejemplo de valores.

El especialista en anticorrupción también señala que Metástasis da paso a que se analice en el país el papel que cumplen las instituciones que forman parte de la Función de Transparencia como la Defensoría del Pueblo, Consejo de Participación Ciudadana y la Contraloría General del Estado, que deben controlar el trabajo de los organismos que hoy están contaminados por la corrupción como la Judicatura y la propia Fiscalía. “No sabemos cuántas veces o cada cuánto se reúnen para trabajar en la transparencia”, enfatiza.

Ramírez además critica que, desde el gobierno del presidente Daniel Noboa, como parte de la solución al crimen y a las bandas organizadas, se hable de la creación de megacárceles (en Santa Elena y Pastaza, como parte del Plan de seguridad Fénix), ya que “una planificación anticorrupción no necesariamente tiene que revelar detalles que puedan alertar a los grupos delincuenciales”.

El experto en sociología Andrés Martínez también critica que sea la construcción de prisiones de las principales respuestas ante la corrupción. “Construir cárceles al estilo Bukele no es la solución. Sería una olla de presión”, comenta.

Él considera más bien que el caso Metástasis llama a la sociedad ecuatoriana a “machacar en valores” desde las aulas de clases y a empezar a dejar de ser corruptos con pequeños detalles, como pasarse la luz roja del semáforo; sobornar a un agente de tránsito para ser condonado por una infracción o recibir esos sobornos, por ejemplo. “Así empezamos antes de escalar al nivel del narcotráfico”, ejemplifica.

La seguridad de un país no se mide por tener megacárceles. Construir cárceles al estilo Bukele no es la solución. Hay que empezar a cumplir las reglas desde los más pequeños detalles como no sobornar a los agentes de tránsito.

Andrés Martínez, sociólogo