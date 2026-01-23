La aprobación de Daniel Noboa baja en inicio del 2026, según dos estudios

La calificación de la gestión de Noboa registra un descenso en relación a octubre de 2025, señalan Click Report y el CIEES

La calificación de la gestión de Daniel Noboa baja, mientras Ecuador está a la expectativa de los efectos de las medidas arancelarias contra Colombia.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, arranca el 2026 con menos apoyo a su gestión. Así lo señalan los datos de dos estudios de la encuestadora Click Research y del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CIEES), desarrollados a inicios de semana.

Ambas investigaciones arrojan un resultado adverso para el primer mandatario, en momentos en los que Noboa se encuentra fuera del país y que su Gobierno está cuestionado por los contratos fallidos para minimizar los riesgos de problemas en la generación de energía por el impasse con Colombia, así como por el pico de homicidios alcanzado en 2025, con 9.216 muertes, es decir, 2.153 casos más que 2024, según cifras del Ministerio del Interior.

Los datos reflejan que no solo la valoración de Noboa cae en relación a octubre de 2025, sino que también existe una disminución en el estado de ánimo de las población y la aprobación de la gestión de otras instituciones del Estado.

De acuerdo con Click Research, el 46,91% de los encuestados aprueba la gestión de Noboa, cifra que muestra una caída de 7,52 puntos en relación al 54,43% que tenía en octubre del año pasado, es decir, menos de la mitad de la población consultada evaluó de forma positiva el desempeño del Ejecutivo.

Así lo califican en Guayaquil y Quito

El CIEES también identificó una disminución en ese indicador, pero menor al 40%. El estudio señala que el 37% califica como “Muy buena y buena” a la labor de Noboa, frente al 46% que tenía en un sondeo anterior, con la diferencia de que en Guayaquil tiene una mejor valoración (42%) frente a la que obtuvo en Quito (32%).

El analista y consultor político, Pedro Donoso, calificó a la reducción como “una caída importante, la más baja desde que asumió su segundo mandato”.

Otro porcentaje que muestra un descenso es el estado de ánimo que tienen los ciudadanos frente a la situación actual del país. Según el Centro de Investigaciones, el pesimismo alcanzó un 71% frente al 26% que se mostró optimista, un índice que reflejaría un “escenario de fatiga y malestar generalizado”.

Click Research, en cambio, determinó que el 59,69% expresó un sentimiento negativo frente a un 40,31% que respondió tener una expectativa positiva.

Las instituciones del Estado tampoco tienen cifras favorables. De acuerdo con los datos de la encuestadora Research, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) redujeron su valoración en un contexto en el que las muertes violentas no cesan en el país, mientras que la Asamblea Nacional y el Sistema de Justicia mejoraron su calificación, aunque no de forma significativa.

Preocupaciones. Ambos estudios coinciden en que la inseguridad es vista como el principal problema del país, seguido por la falta de empleo y la corrupción.

