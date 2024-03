Universitarios creen que hay poca difusión de la consulta

El domingo 21 de abril de 2024 los ecuatorianos se acercarán a las urnas para un nuevo proceso electoral. La consulta popular y el referéndum buscan enmendar la Constitución de Ecuador y aprobar decisiones relacionadas, en su mayoría, a temas de seguridad y aplicación de justicia. EXPRESO entrevistó a varios estudiantes universitarios de instituciones particulares de Guayaquil, para conocer su postura frente a este cuestionario y también medir su percepción positiva o negativa del mismo.

Sebastián Díaz, estudiante de 20 años de edad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), ha estudiado las preguntas a profundidad y ha asistido a conversatorios sobre el tema. Él señala a este Diario que varias de las propuestas presentadas por el Gobierno podrían haber sido resueltas mediante proyectos de ley enviados a la Asamblea, para que sea la Función Legislativa la que los apruebe.

A él, de todas las preguntas, la que le genera más interrogantes es la número 4, acerca de la reforma al Código Laboral y la inclusión del trabajo por horas. “Me genera preocupación, por la falta de información del procedimiento que se llevará a cabo para el cumplimiento de los derechos y garantías de los trabajadores. En la parte final del anexo 4 se encuentra una nota en la que explícitamente se menciona: ‘El Ministerio de Trabajo emitirá los acuerdos ministeriales que regularán los contratos a plazo fijo y por horas’. Esto crea incertidumbre de que los acuerdos no sean públicos y (sobre) lo que se implementará después de las elecciones”, señala.

Díaz, quien cursa el octavo semestre de universidad, también opina que los temas de extradición de ecuatorianos y arbitraje internacional (preguntas 1 y 3) han sido politizados por la opinión pública y se ha creado una gran polarización. “La ciudadanía se encuentra más preocupada por la vida cotidiana y no le proporciona la debida atención a estos temas trascendentales. Estos temas son sumamente complejos y se necesita un amplio conocimiento jurídico internacional. El Gobierno debería esforzarse explicándolo con un lenguaje sencillo”, considera.

María Gracia Jaramillo, estudiante de Derecho, también cree que las personas están desinformadas y que la población se deja llevar por los influencers políticos, sin investigar. Ante ello, invita a que se generen campañas para no tener solo un conocimiento parcial del formulario. “(Acerca de) La pregunta de extradición, ya vimos en la última consulta popular muchísima desinformación. La mayoría de Ecuador está de un lado o del otro. Necesitamos gente objetiva que vea el beneficio de su país. Se necesita mayor difusión e información”, plantea.

Jeremy Uzca, de 22 años y estudiante de Economía, muestra su preocupación, en cambio, por la pregunta 6 del cuestionario electoral. Estima que se busca simplificar el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, un tema bastante delicado porque puede ser utilizado por el Gobierno de turno para perseguir a contendientes políticos. “Es delicado si no se reglamenta de forma correcta. Yo recomendaría que todos leamos los anexos que están subidos en el Consejo Nacional Electoral (CNE)”.

Uzca comparte las alternativas que ha buscado para informar a la ciudadanía, tras constatar cuánta falta hace eso en el país. “Mi aporte ha sido el de hacer ‘lives’ en plataformas como TikTok e Instagram para permitir el debate. Considero que el Gobierno tiene la responsabilidad de informar sobre la propuesta que está haciendo”, sostiene.

Los estudiantes consultados por EXPRESO estiman que el resultado positivo de la consulta estará ligado a la aprobación del presidente Daniel Noboa, cuya popularidad llegó al 85,47 % en su punto más alto. Hoy sus niveles de aceptación se encuentran en un 74,05 %.

Sebastián Díaz, estudiante UEES

Hago un llamado a revisar cada una de las preguntas y a realizar un voto consciente. A no dejarse llevar por el fanatismo. Varias propuestas presentadas pudieron ser resueltas mediante un proyecto de ley enviado a la Asamblea.

María Gracia Jaramillo, estudiante UEES

He podido analizar las preguntas. Creo que se debe explicar mejor la pregunta de extradición, ya que en la última consulta popular hubo muchísima desinformación. Asimismo, la pregunta que trata del trabajo a plazo fijo y por horas.

Andrés Nacipucha, estudiante Ecotec

Las personas en su mayoría al momento de responder las preguntas, más que analizarlas, se dejan llevar mucho por la imagen del presidente y debido al alto nivel histórico es evidente que predominará el ‘sí’ en la totalidad de interrogantes.

Jorge Uzca, estudiante UEES

Toda las preguntas merecen un mayor análisis por parte de la población. Una con la que deberíamos tener mayor cuidado es la pregunta 6, que simplifica el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Esto es muy delicado.

Ernesto Clavijo, estudiante UCSG

Esta consulta acarrea un resultado ideal. Habrá un impacto positivo para el Ecuador. Todos los ecuatorianos, debido a la delincuencia organizada, deseamos cambios, por lo cual no es complicado predecir el resultado de las preguntas.

Franciso Jerez, estudiante UCSG

He podido revisar las preguntas por redes sociales, pero no me he puesto a analizarlas por completo. Igual existe mucha desinformación. Creo que el lenguaje utilizado en el cuestionario pudo ser más claro, porque es posible la confusión.

Kenneth Almeida. estudiante Ecotec

Dentro de las enmiendas constitucionales, la pregunta 2 debe ser más estudiada. Habla sobre los jueces especializados en materia constitucional. Debe ser estudiada alejados de cualquier pasión que pueda existir, aun más con la coyuntura actual.

María Alejandra Pihuave, estudiante de UCG

Apoyo la propuesta de querer hacer cambios en el papel de las Fuerzas Armadas para mejorar la seguridad, pero se necesita un proceso riguroso de consulta y evaluación, con participación del Estado y oenegés para evitar injusticias.

Preguntas. En la papeleta de votación, los ecuatorianos tendrán que contestar cinco preguntas del referéndum y seis de la consulta popular.

