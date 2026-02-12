Tres provincias en alerta roja por lluvias: Gobierno emite emergencia

Tres provincias fueron declaradas en alerta roja por el incremento crítico de los caudales y el riesgo de desbordamientos

El Gobierno declaró alerta roja en tres provincias ante la intensidad de las lluvias, que ha elevado de forma peligrosa el caudal de varios ríos y generado un alto riesgo de desbordamientos, inundaciones y afectaciones a la población y a la infraestructura.

La medida rige en Pichincha; Esmeraldas y Los Ríos. Según las autoridades, el objetivo es activar de inmediato los protocolos de respuesta, reforzar la vigilancia permanente de ríos y quebradas, facilitar evacuaciones en zonas vulnerables y priorizar la protección de vidas humanas.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) informó que el impacto más severo se registra en Esmeraldas, donde se concentra la mayor cantidad de personas afectadas: 1.486 de las 3.352 registradas a escala nacional desde enero. En esta provincia, además, se reportaron inundaciones en distintos sectores y el colapso de un puente.

En el sector San Antonio de las Bastidas, la acumulación de agua ingresó a tres viviendas y los dejó en alerta. Tatiana Ortiz / Expreso

Otras provincias permanecen en alerta naranja

En Pichincha, las autoridades describen una afectación vial crítica, con deslizamientos activos e intensas precipitaciones. En Los Ríos, un afluente permanece en estado de alerta, se han producido inundaciones recurrentes y existe una alta probabilidad de desbordamientos.

Fuera de las provincias en alerta roja, otras dieciséis permanecen en alerta naranja, de un total de veinticuatro en todo el país.

Según el último reporte de la SNGR, las lluvias han dejado, desde inicios del año, dos personas fallecidas, 672 damnificadas y 1.091 viviendas afectadas.

