Todas las actas de la Consulta 2025 procesadas : ¿Qué resta para declarar resultados?

El procesamiento de la actas se completó con aquellas de las circunscripciones del exterior

El procesamiento de las actas de las tres circunscripciones del exterior, tras el Referéndum y Consulta Popular 2025, concluyó. Con ello, el proceso quedó completo, considerando que ya se había finalizado en las 24 provincias del país.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este 25 de noviembre de 2025 que el procesamiento terminó en la circunscripción de Latinoamérica, el Caribe y África, la única que faltaba para cerrar el proceso.

De esta manera, el escrutinio quedó completo en el extranjero, donde votan ecuatorianos en Canadá y Estados Unidos; Europa, Oceanía y Asia; así como en Latinoamérica, el Caribe y África. El retraso en esta última circunscripción se debió al traslado del material electoral hacia Ecuador.

“El 100% de las actas correspondientes a las tres circunscripciones del exterior han sido procesadas”, informó el CNE. De acuerdo con su sistema, los resultados variaron, registrándose incluso victorias del Sí en diferentes preguntas.

Por ejemplo, en la circunscripción de Europa, Oceanía y Asia, el Sí ganó con un 56,2% en la pregunta sobre la reducción del número de asambleístas. También se impuso el Sí en lo relacionado con la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Asimismo, en Estados Unidos y Canadá, el Sí triunfó en las cuatro preguntas. Lo mismo ocurrió en la circunscripción de América Latina, el Caribe y África.

¿Qué viene ahora?

El pasado 21 de noviembre de 2025, el CNE instaló la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio para conocer las actas levantadas por las Juntas Provinciales Electorales y la Junta Especial del Exterior.

Ese día se examinaron las primeras 24 actas provinciales, excepto las correspondientes a las circunscripciones del exterior, debido a que los paquetes electorales aún se encontraban en tránsito hacia el país.

Concluido el escrutinio nacional, se computará el número de votos válidos obtenidos en cada pregunta para que el CNE proclame los resultados definitivos de la votación.

