Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

CNE Audiencia Pública
El Consejo Nacional Electoral (CNE) instaló la Audiencia Nacional de Escrutinio.Cortesía: CNE.

Todas las actas de la Consulta 2025 procesadas : ¿Qué resta para declarar resultados?

El procesamiento de la actas se completó con aquellas de las circunscripciones del exterior

El procesamiento de las actas de las tres circunscripciones del exterior, tras el Referéndum y Consulta Popular 2025, concluyó. Con ello, el proceso quedó completo, considerando que ya se había finalizado en las 24 provincias del país.

(NO TE PIERDAS: Rechazo a las bases militares dispara cuestionamientos sobre estrategia de seguridad

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este 25 de noviembre de 2025 que el procesamiento terminó en la circunscripción de Latinoamérica, el Caribe y África, la única que faltaba para cerrar el proceso.

RELACIONADAS

De esta manera, el escrutinio quedó completo en el extranjero, donde votan ecuatorianos en Canadá y Estados Unidos; Europa, Oceanía y Asia; así como en Latinoamérica, el Caribe y África. El retraso en esta última circunscripción se debió al traslado del material electoral hacia Ecuador.

ENRIQUE HERRERÍA EXJUEZ CORTE CONSTITUCIONAL

Enrique Herrería: ¿Quién es el nuevo Secretario Jurídico de Noboa?

Leer más

“El 100% de las actas correspondientes a las tres circunscripciones del exterior han sido procesadas”, informó el CNE. De acuerdo con su sistema, los resultados variaron, registrándose incluso victorias del Sí en diferentes preguntas.

Por ejemplo, en la circunscripción de Europa, Oceanía y Asia, el Sí ganó con un 56,2% en la pregunta sobre la reducción del número de asambleístas. También se impuso el Sí en lo relacionado con la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Asimismo, en Estados Unidos y Canadá, el Sí triunfó en las cuatro preguntas. Lo mismo ocurrió en la circunscripción de América Latina, el Caribe y África.

¿Qué viene ahora?

El pasado 21 de noviembre de 2025, el CNE instaló la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio para conocer las actas levantadas por las Juntas Provinciales Electorales y la Junta Especial del Exterior.

Ese día se examinaron las primeras 24 actas provinciales, excepto las correspondientes a las circunscripciones del exterior, debido a que los paquetes electorales aún se encontraban en tránsito hacia el país.

Concluido el escrutinio nacional, se computará el número de votos válidos obtenidos en cada pregunta para que el CNE proclame los resultados definitivos de la votación.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Chelsea vs. Barcelona: sigue EN VIVO el minuto a minuto del juego en Stamford Bridge

  2. Consecuencias de la Ley de Fortalecimiento para los futuros jubilados: un análisis

  3. Fiestas de Quito: secretario de Cultura contradice al Sercop y se mantiene la pugna

  4. Todas las actas de la Consulta 2025 procesadas : ¿Qué resta para declarar resultados?

  5. Dónde ver y horario de Manchester City vs Bayer Leverkusen en Champions League

LO MÁS VISTO

  1. ¿Qué medidas tomará el Estado tras las audiencias sobre la devolución del IVA?

  2. Ministerio de Finanzas y devolución del IVA: ¿Cuál es su responsabilidad?

  3. Marcela Aguiñaga sobre Luisa González: “No somos amigas y tenemos visiones distintas”

  4. ¿Cuándo es el feriado por la Fundación de Quito, es nacional y debe recuperarse?

  5. Caso Villavicencio: testigo dice que Jordán ofreció $ 300.000 y casa en Miami

Te recomendamos