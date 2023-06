Una jueza de la Corte Provincial de Pichincha es la testigo clave de la Fiscalía. Su testimonio juramentado sirve de base para fundamentar la acusación por posible tráfico de influencias en contra de los vocales de la Judicatura, Juan José Morillo y Ruth Maribel Barreno y el juez Wladimir Jhaya.

En el documento, citado por los defensores de los procesados en la audiencia, la jueza aseguró que tiene 23 años en la Función Judicial y que nunca había recibido presiones. Su relato centra los hechos en el 2 de junio de 2022. Dijo que ese día llegó a su despacho a las 07:50, estaba revisando expedientes cuando recibió una llamada de Juan José Morillo, entonces presidente encargado del Consejo de la Judicatura. Contó que él le pidió mantener una reunión urgente y que le avisara de esta al juez Gustavo Osejo, presidente de la Corte Provincial de Pichincha. “El doctor Morillo me dijo también que hablemos con el doctor Vladimir Jhaya, dado que sabía de esa reunión y que él ya conocía el lugar en donde iba a ser”.

La testigo aseguró que Jhaya le dijo que la cita era en el edificio Almagro Plaza, cerca de la Corte Provincial. “Dijo que él iba a alcanzarnos después. Nos dirigimos hacia el edificio. Llegamos al lobby y nos encontramos a la doctora Ruth Maribel Barreno Velín”.

De acuerdo con la testigo, en el lugar no encontró ningún cartel o señal de que allí funcione una dependencia de la Judicatura. Entonces tuvo miedo. Cuando quiso presentar su cédula para registrarse en la recepción, pero -según ella- fue impedida por la vocal Barreno, entonces decidió grabar la conversación y tomar fotos. A las 09.35, subió al piso 11.

“El doctor Morillo entró a la sala de reuniones, se sentó la doctora Ruth Maribel Barreno, y nos dijeron que nos agradecen que estemos presentes. Morillo señaló que había sido contactado por la Presidencia de la República y que, en ese contexto, las fuerzas políticas estaban cambiando y que habían cambiado al presidente de la Asamblea. Nos habló que había llegado como presidente el doctor Virgilio Saquicela y que para el gobierno era muy importante que las fuerzas no logren tomar ciertas instituciones… nos hablaban de asuntos políticos señalando y haciendo énfasis en que ellos estaban también en una circunstancia complicada, políticamente, dado que habían presentado una demanda de juicio político (en su contra) y que en ese contexto ellos ya habían tenido acercamientos con algunos asambleístas de varias bancadas, entre estos a Pachakutik”.

Después de una larga introducción, la jueza dijo que Morillo se sinceró más. “Voy a ser puntual, el señor Presidente de la República me ha llamado el día de ayer y me ha manifestado que converse con ustedes. Ha llegado a su sala, doctor Osejo, una acción constitucional importante, en la cual el señor Presidente ha pedido que se colabore... entonces hay un pedido formal para que se apoye en esta circunstancia. En ese sentido el doctor Gustavo Osejo se quedó sorprendido, todos nos quedamos sorprendidos”.

La testigo dice que Osejo respondió que no conocía el caso, que él no veía noticias ni tenía redes sociales. “Entonces el doctor Morillo comenzó a explicarle el caso, dijo que él ya revisó y se trata de una acción de protección de Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea… él esperaba que nosotros le ayudemos en la causa, a fin de que se tenga un fin favorable a los intereses del país, que sea también favorable para el tema de ellos”.

“Habló la doctora Maribel Barreno y dijo que había conversado con varias bancadas, que incluso habían ido personalmente asambleístas a sus despachos, en el Consejo de la Judicatura y se habían comprometido con votos, pero que era importante para ellos que esta acción de protección se maneje con un buen sentido político”.

La reunión terminó una hora y 15 minutos después. En la cita también se habló de repartos de las notarías, sacar al juez Fabara, el consurso de jueces en la Corte Nacional y más. Cuando salieron, la jueza aseguró que llamó por teléfono al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, a quien denunció. “Me preguntó, ¿quiénes están ahí? ¿Qué pasó? Le dije que estaban el doctor Juan José Morillo y Maribel Barreno. Dijo: ‘Ay ay, ¡Maribel no! Maribel anda ya metida en algunos temas que de verdad me generan desconfianza. Ella anda en actos irregulares”.

La testigo le contó todo lo que pasó en la reunión y finalmente reveló a Saquicela que había grabado la conversación. “Entonces el día 3 de junio le entregué en sus manos una copia del audio y él escuchó en mí delante el contenido y me dijo ‘esto es terrible, es una interferencia terrible en la administración de Justicia. Yo sabía que Maribel andaba presionando a jueces’”.

Un tiempo después, la testigo contó que recibió mensajes de Barreno a la aplicación Signal, en el que preguntaba si ya habló con los jueces de la Corte Provincial. “Muévete esto es urgente”. Yo no le contestaba. Eran mensajes de autodestrucción. “Algunos no alcanzaba a leer porque la autodestrucción era de 10 a 15 segundos”.

“Pasaron pasaron unos días y volví a recibir mensajes de la doctora Ruth Maribel Barreno por Signal. Me dijo que tenía que haber hecho la gestión, que ni siquiera se había avocado conocimiento. Se borró. Luego me mandó otro mensaje y me dijo que hay otra causa que ha llegado a tu despacho: una declaración jurisdiccional. Yo no sabía que me estaba hablando y le contesté: ¿De qué me hablas? Respondió: Ha llegado una causa que es en contra de la fiscal Mónica Tirado. Le dije que no he revisado, no sé de lo que se trata. Me dijo tienes que resolver y sacarle a esa fiscal”.

La divulgación del audio en redes sociales

Durante ese tiempo, Iván Saquicela perdió a su madre y no pudo avanzar el caso, pero tras el entierro dijo el presidente de la Corte Nacional pidió que la jueza entregue una copia del audio a su primo Virgilio Saquicela, entonces presidente de la Asamblea.

“Cumpliendo con su disposición, el 14 de junio de 2022, el doctor Virgilio Saquicela vino hasta mi domicilio y le entregué una copia. Me dijo que no me preocupe, y que el día de mañana haría una denuncia pública en una rueda de prensa, en su rol de fiscalizador”. Pero un tiempo después, una parte de la grabación, editada, apareció en el medio digital La Posta.