La Judicatura retrocede en su intento por destituir al presidente de la Corte Nacional

La denuncia por manifiesta negligencia en contra del juez Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, no prosperó.

El pleno de ese alto órgano de justicia decidió, por unanimidad, que el trabajo de Saquicela, en el proceso de extradición del expresidente Rafael Correa, sentenciado por cohecho, fue correcto y no demoró deliberadamente el trámite.

Con este fallo, el Consejo de la Judicatura no tuvo más remedio que revocar la suspensión que había impuesto contra el representante de la Corte, el 20 de mayo del 2022.

Además, la Judicatura dispuso el archivo de la denuncia que fue presentada por el abogado en libre ejercicio, Álex Guamán, el 19 de mayo pasado. El jurista no era víctima ni participó del caso Sobornos como parte del proceso, por lo que el juez Saquicela criticó su legitimidad como afectado por la presunta negligencia.

La Judicatura necesitaba que el pleno de la Corte Nacional declarara el error inexcusable de Saquicela para activar el proceso de destitución, pero sin ese fallo, el caso no puede avanzar.

Los vocales del Consejo de la Judicatura, que votaron por la suspensión de Saquicela, son Fausto Murillo y Juan José Morillo. Ellos ahora son investigados por la Fiscalía por un presunto tráfico de influencias.

La base de la investigación son conversaciones filtradas en días pasados. En un audio, Juan José Morillo le pide a la vocal Belén Barreno apoyo para lograr los votos en la Asamblea y evitar que salga de la presidencia Guadalupe Llori. Morillo dice hablar de parte del presidente Guillermo Lasso.

En el segundo audio, Morillo en cambio habla de que tiene el respaldo de Pachakutik para evitar que la Asamblea Nacional les realice un juicio político. “Ellos (Pachakutik) van a respaldar al Consejo de la Judicatura y la ventaja es que los de UNES no van a retroceder en lo de Iván Saquicela”.

Vocal deja claro que la salida de Saquicela es del interés del movimiento correísta. “El líder máximo no le perdona porque Iván mandó a poner la placa en Carondelet. O sea, ellos dicen que no es un punto de negociación, no es negociable… Iván Saquicela tiene que irse”.