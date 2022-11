Miedo, angustia, desmotivación y hasta deseo de no salir de casa son algunos de los síntomas percibidos en estudiantes de la primaria luego de la primera semana del estado de excepción declarado en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo. El Decreto Ejecutivo 588 emitido el pasado 1 de noviembre adoptó el recurso por las “actividades de grupos de delincuencia organizada, cuyas acciones, amenazas y prácticas delictivas se evidenciaron con mayor violencia”, se expuso en el documento.

De acuerdo con el Ministerio de Educación, durante ese mismo periodo 15.056 estudiantes no recibieron clases presenciales en la Zona 8, territorio conformado por Guayaquil, Durán y Samborondón, lugar calificado como el más violento del país según la Policía Nacional. Esta modalidad fue parte de las medidas de precaución del actual régimen para proteger la integridad de los educandos y sus familias en medio de áreas consideradas conflictivas.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef por sus siglas en ingles) señala que entre enero y agosto de 2022 han muerto de forma violenta 271 menores de 19 años en Ecuador y cataloga de preocupante la situación de los niños y niñas en el país en su último informe presentado.

La psicóloga infantil Michelle Pérez, quien también brinda sus servicios a una unidad educativa privada, señala que aunque esta semana se regresa de a poco a la normalidad en la asistencia presencial de clases, permanecen los comentarios llenos de miedo en los menores.

“A mis alumnos los he escuchado decir: ‘No quiero ir a la escuela porque me van a matar’. Esto genera, ansiedad y hasta depresión. La exposición a la violencia, particularmente en los primeros años de vida, afecta la estructura del desarrollo social, generando un deterioro en las capacidades emocionales. Si los adultos a veces no sabemos manejar las emociones, ahora imagine a los niños y a los adolescentes. Esto es muy serio como sociedad”, advierte la profesional.

15.056 alumnos de 37 unidades educativas particulares están en clases virtuales por la inseguridad.

El psicólogo clínico Walter Fernández sostiene que el temor colectivo es transmitido a los más pequeños, no solo porque sus progenitores también tienen miedo de lo que ocurre en su entorno, sino porque la inseguridad ya rebasó “la lógica de lo que se denomina percepción”, al vivir o experimentar de cerca las amenazas contra la vida de una u otra forma.

“Los ensayos de precaución por una bala perdida en las escuelas y colegios son una muestra de la sensación y vivencia diaria, porque no es un evento lejano. Ya le pasa al vecino, al amigo, a un pariente, o a uno mismo, y de forma frecuente y más violenta. En el último enfrentamiento en la cárcel, se hizo viral cómo los estudiantes trataban de protegerse del hecho. La salud emocional y mental se debe cuidar también en los espacios públicos, abiertos; pero si no hay en donde estar seguros, ¿a qué lugar pueden recurrir los niños y niñas?”.

Pérez, por su parte, enfatiza la importancia de los cuidados y el acompañamiento que se deben dar en casa, especialmente cuando tienen acceso a medios de comunicación y a Internet. La especialista apunta especialmente a los preadolescentes y adolescentes.

Recomendaciones de expertos para sobrellevar el miedo y la angustia en menores por la violencia criminal. GRANASA

“En ciertos estratos, gana la desmotivación para estudiar, se refugian en las drogas, o se relacionan con personas que creen que los van a proteger, porque sus padres no le dan la seguridad que quisieran y ellos toman esa supuesta batuta de protección. Creen que ser parte de un grupo delictivo es la única manera de garantizar que su familia esté bien en el lugar que viven, pero el interés de la banda es fomentar la delincuencia”.

Ella recomienda que se explique a los menores lo que sucede en el país y “hacerlos sentir protegidos y recordarles que lo más importante es que ellos estén bien, que los cuidan a pesar de cualquier cosa; menos tiempo en Internet y de noticias, y (verlas) con el adecuado acompañamiento. Además saber a qué le tiene miedo, validar sus emociones. Crear espacios de conexión, acciones que generan resultados mucho más valiosos porque se transformarán en recuerdos y el menor asociará que en momentos difíciles sus papás o sus adultos estaban ahí cuando se sintió mal”. Pérez pidió también no dejar solos a los menores, porque se sienten desprotegidos.

Respuestas

El psicólogo Walter Fernández motiva al Estado a no “transferir la violencia hacia los menores”, para lo cual debe ejecutar políticas públicas que estén pensadas en atender los temas de salud mental de los menores. Según la Secretaría de Derechos Humanos, trabajan en los territorios junto al Ministerio de Educación.

Estadística

Diario EXPRESO solicitó al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y al de Salud el detalle de las asistencias para las familias con niños que presentan cuadros de estrés, ansiedad, paranoia y depresión, tras el incremento de la violencia criminal en las ciudades; pero hasta el cierre de esta edición no atendieron el requerimiento. Sin embargo, en la coordinación zonal de Salud se informó que la persona encargada del tema dará una entrevista a este medio el jueves 17 de noviembre.

Asistencia

De acuerdo con la Unicef, en Ecuador 1 de cada 2 niños menores de 5 años es maltratado física o psicológicamente en sus hogares. Es decir, que el 50 % de los infantes en el país sufren violencia en edad temprana, lo cual afecta su desarrollo integral. En 2021 hubo 178 suicidios de menores de 19 años.