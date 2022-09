Todos los temas a consultar se arropan bajo la violencia

El 13 de septiembre de 2022, el ministro Jiménez indicó que presentarán más preguntas a la Corte Constitucional. Adelantó que ya no habrán más relacionadas a un referéndum, sino solo de consulta popular.

Una propuesta desconectada. Ya revelado el temario de preguntas que el Ejecutivo plantea para la consulta popular, juristas observan la distancia que hay entre el alardeo del Gobierno de Guillermo Lasso y el texto presentado a la Corte Constitucional. Eso se observa en la fundamentación del plebiscito.

“Los temas ambientales, los partidos o el Consejo de Participación Ciudadana no tienen nada que ver con la delincuencia”, indica a este Diario el exjuez de la Corte Constitucional Antonio Gagliardo, quien también considera que “solo hay unas pocas preguntas que están enfocadas en el crimen”.

Texto En la justificación de la consulta, el Gobierno expone que las ocho preguntas buscan atacar al crimen organizado como principal problema del país.

Francisco Jiménez: "Existe la posibilidad de presentar más preguntas" Leer más

Estas se refieren al apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, la extradición de ecuatorianos y la creación de un Consejo Fiscal. Sin embargo, Gagliardo destaca que se pudo aprovechar el plebiscito para incluir otros temas.

“Se pudo consultar sobre las medidas sustitutivas para las personas que tienen varias detenciones o el prevaricato de los jueces cuando tratan garantías penitenciarias”. Ámbitos que, según el jurista, atacan el abuso del recurso de habeas corpus por parte de los criminales.

Por su parte, Ximena Ron, abogada constitucionalista y docente de la Universidad Espíritu Santo, sostiene que “no hay un nexo causal de la justificación con las preguntas que se proponen”. Esto a pesar de que el Gobierno expuso que el principal problema del país es la inseguridad y las instituciones.

Además recuerda que el Ejecutivo “adujo que iba a plantear otros temas para atacar los principales problemas estructurales del país y no ocurrió”. En ese sentido, dice que “sorprende” que no haya una reforma a la Función Judicial, enfocada al Conejo de la Judicatura. “Habiéndose cuestionado tanto la existencia de la Judicatura como órgano administrativo, llama la atención que propongan la creación de otra entidad, el Consejo Fiscal”, observa Ron.

Hay un error en la exposición de motivos de la consulta. Solo hay unas pocas preguntas que están dirigidas a combatir el tema delincuencial del país. El resto no cumple eso. Antonio Gagliardo, exjuez de la Corte Constitucional

Pablo Arosemena no descarta la inclusión del trabajo por horas en la consulta popular Leer más

Cuestionamientos que comparte el constitucionalista Joffre Campaña, quien indica que “solo dos preguntas están apegadas al concepto macro (de la seguridad) y el resto no va a cambiar nada en el país”. Asimismo, opina que algunas preguntas no son significativas. “Pasar la competencia de designación de autoridades a la Asamblea es regresar a lo que no dio resultados en el pasado”, afirma Campaña, lo que para él evidencia que “no hay una visión de cambio”.

Al igual que Gagliardo y Ron, Campaña destaca que la transformación del sistema judicial es un tema “del que no se dice nada”. Además, faltan preguntas enfocadas en atacar la raíz de la inseguridad, con propuestas “como destinar presupuesto para la juventud, dar oportunidades”.