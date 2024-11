Telefónicas invirtieron $ 27 millones en respaldos de energía, pero quedan cortos

Hasta 5 horas de energía eléctrica tienen de respaldo las estructuras que conocemos comunmente como antenas, según la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel).

En una búsqueda de información, Diario EXPRESO contactó al gremio de las operadoras. La presidenta de esa asociación, Patricia Falconí, explica que esas antenas se llaman radiobases, que son parte de la infraestructura de telecomunicaciones: estas ayudan a conectar a los dispositivos que hay en una localidad, como una suerte de red inalámbrica.

A nivel nacional, detalla, hay aproximadamente 20 mil radiobases entre las telefónicas y que de ese universo, un 90% cuenta con algún sistema de respaldo de energía alternativa, como bancos de energía o generadores de electricidad que funcionan a diésel.

Desde abril hasta la fecha, dice, las empresas han invertido $ 27 millones en equipos de respaldo energético, que permite dar continuidad al servicio cuando el sistema público es suspendido.

"La radiobase o el sitio cercano es un sitio que ya cuenta con los bancos de baterías, la duración de esos bancos de baterías permiten proveer el servicio...Lo que estamos tratando es reforzar aquellos que existían e incrementar estos respaldos de energía en aquellos en los que no se contaba", dice Patricia Falconí.

Una autonomía que no sortea por completo la falta de energía

Sin embargo, ella reconoce que el periodo de autonomía de las baterías es limitado, entre 3 a 5 horas aproximadamente. "Cuando finaliza ese banco de batería, el servicio no está disponible, pero no por responsabilidad de las operadoras, sino porque no hay electricidad a nivel nacional... Eso es algo que no podemos controlar". Otra limitación que existe, por ejemplo, para los bancos de energía, es el tiempo que toma la recarga, de hasta 24 horas para que se complete el proceso, agrega la directiva.

Falconí dice que el plan de contingencia que aplican las operadoras se ajusta a los estándares internacionales e insiste en que los problemas de conexión se derivan de un problema mayor que no es de su competencia y que por ende no tienen responsabilidad.

Las ingentes ganancias de telefónicas

Las telefónicas son parte de las industrias que generan ingentes cantidades de ingresos económicos. Según los estados financieros que recoge la Superintendencia de Compañías, Conecel S.A. (Claro) obtuvo en el 2023 $ 1.036 millones de ingresos y $ 160 millones de utilidades netas; mientras que Otecel (Movistar y Tuenti) registró ingresos por $ 552 millones y beneficios por $ 27 millones.

