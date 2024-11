Crisis eléctrica: “Hay entre 5 y 10 ofertas de energía privada colombiana”

El viceministro Fabián Calero dice que analizarán proformas de potenciales compras de electricidad al vecino país y que esperarán que se ‘abran candados legales’ en esa vereda, para concretar las transacciones necesarias. Y detalla las compras y alquiler de generación de energía, que ascienden a mil millones de dólares.

(Le puede interesar: El 'apagón' en servicio móvil no modificará las tarifas)

Cortes de luz en Ecuador: Se inicia contratación de nueva generación térmica Leer más

El funcionario atendió un pedido de entrevista de EXPRESO por vía telefónica, en medio de una suerte de gira por medios de comunicación, para destacar la labor del Gobierno, cuya imagen ha sido golpeada por la crisis energética que tiene varias causas ya conocidas: la falta de lluvias, la desatención del parque termoeléctrico, que según el Gobierno corresponde a otras administraciones, entre otros motivos.

¿Cuál es el estado de las negociaciones con empresas colombianas para importar energía?

Lo que se hizo, por parte de la señora Ministra (Inés Manzano), es que en menos de cinco días, se aprobó una regulación que faculta al Ecuador hacer contratos bilaterales con agentes de Colombia. Entonces que hace eso, le permite a una empresa pública de aquí o una empresa privada de aquí (Ecuador) contratar energía inmediatamente con un privado de Colombia. Lo que se está haciendo ahora es recibir varias ofertas de agentes colombianos que tienen generación disponible.

Una posible alternativa de aprovisionamiento de energía

¿Cuántas ofertas han recibido y qué tipo de energía podrían importar?

Hay ofertas de generadores de allá de 100 megas, 200 megas y así. Existen varias ofertas. Podrá haber entre unas cinco y diez ofertas. No hay suscrito ningún contrato, no hay adjudicado nada en ese sentido. Lo que se han recibo son ofertas y ver mecanismos para poder contratar del lado colombiano. Allá están trabajando en esa regulación y lo harían en los próximos días. Todavía no pueden vendernos.

¿Hay alguna situación que podría condicionar dicha compra o factor técnico?

En Colombia hay una norma con la cual se establece que a Ecuador le puede vender energía de generación con combustible líquido, los excedentes de generación con combustibles líquidos. Esa es una norma colombiana en tiempos de crisis. Nos podrían vender generación con base a diésel o fuel oil.

¿Qué sí se ha podido contratar en lo que va de los ocho meses de Gobierno?

Estamos contratando energía firma, con generación termoeléctrica. Hemos adjudicado 341 megas (megavatios) y en este caso ya adjudicamos 300 megas de generación con base a diésel, y compramos alrededor de 417 megas en generación en tierra que le quedan al país. En estos ocho meses, el Presidente ha incorporado más de mil megas al sistema, tanto para la compra y arrendamiento.

Puntualmente, ¿cuándo se contrató y cuándo entrarán en operación con energía para el país?

Hubo un primer bloque hace unos tres, cuatro meses, cuando fue el tema de la barcaza. Ahí se lanzaron procesos y se contrataron 341 megas, 100 megas de la barcaza que está operando en Guayaquil y después compramos 100 megas en Salitral, 50 megas en Quevedo y 91 megas en Esmeraldas, a través de procesos competitivos. Esos proyectos está previsto que entren a finales de este año.

También se contrató en un segundo bloque de generación...

Varios procesos se lanzaron hace un mes, entre ellos, la compra de generación en San Juan de Manta, 100 megas; en Esmeraldas 4, 150 megas; en Durán, 120 megas; en Santa Elena 4, 28 megas; en Santa Elena 2, 15 megas. Eso suma 413 megas. Y se lanzaron 2 procesos de renta de generación que entrarían a funcionar en menos de 50 días. Una vez suscrito el contrato, que se hará entre esta y la siguiente semana. ¿Cuál es esa generación? En Pascuales, 260 megas; y, en Termogasmachala, 40 megas. En los dos bloques hay una inversión de mil millones de dólares.

En particular, ¿cuándo entrarían a dar energía los proyectos del segundo bloque?

El segundo bloque de compra esos estarían para el primer trimestre del siguiente año. Es una solución definitiva de compra, para este estiaje, que se extiende hasta abril, y para el estiaje del siguiente año.

La oferta y la demanda de energía eléctrica

Apagones en Ecuador: ¿Qué pasa con el cambio climático y en qué influye? Leer más

¿Cuál es la situación actual de generación con la mejora de la situación de precipitaciones?

La oferta, en centrales hidroeléctricas está 4.800 megas; y, en centrales termoeléctricas, 1.800 megas. Y la demanda está entre 4.500 y 4.800.

Entonces, en la actualidad, la oferta supera a la demanda, pero técnicamente por qué se necesita seguir con los racionamientos...

Se necesita hacerlo, no porque no podamos suplir la demanda, pero si prendemos Paute vamos a abastecer a todo el país, pero eso implica gastarnos el agua de Paute y la consecuencia de eso es perder el control del parque eléctrico. Si pierdo el embalse (agua guardada), yo pierdo el control de cuántas horas o no puedo cortar la energía.

¿Cuál es el panorama de lluvias, según datos oficiales?

Para esta semana se prevén lluvias y justamente esa es una buena noticia que permite hacer un pequeño ajuste en la cantidad de horas que se puede entregar energía a la ciudadanía.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO