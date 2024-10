El 'apagón' en servicio móvil no modificará las tarifas 

Un día después de dar a conocer un plan de remediación por el mal servicio telefónico que generan los apagones, la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) aclara que ese paquete de medidas no contemplará un ajuste de tarifas a la baja. La aclaración se da en medio de los reclamos de decenas de clientes que piden suspender o reducir los pagos, debido a los cortes de 14 horas de luz que los dejan sin telefonía.

Patricia Falconí, presidenta de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), explicó ayer a EXPRESO que la compensación vía tarifas no cabe porque el problema se está generando por un evento de fuerza mayor, que no es imputable a las empresas. Por otro lado, niega que la crisis actual esté originando la falta de provisión de este servicio como tal. Lo que existe, señala, es un diferimiento en el uso del mismo.

“Esta aseveración de que hay que hacer una reducción de las tarifas porque los usuarios no están usando el servicio no es cierta”, argumentó. Los usuarios, indicó, quizás no estén usando el servicio en el momento específico que pensaban, pero sí lo hacen cuando hay energía eléctrica convencional, o en los tramos donde las operadoras ponen a funcionar los bancos de energía alternos para amortiguar los apagones. “Lo que nosotros hemos visto es que los clientes sí están consumiendo el servicio (en las horas en que existe electricidad). No es que hay ausencia de provisión del servicio como tal, sino un diferimiento en el uso del servicio”.

Sin embargo, las quejas ciudadanas no han dejado de multiplicarse en las calles y redes sociales. “Hay que buscar la señal en alguna parte de la empresa. El Gobierno debería multar a estas empresas porque ellos deben precautelar el correcto abastecimiento del servicio”, comentó Kléber Coronel, un importador de frutas.

Esas demandas han tenido eco en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que el 28 de octubre pidió a las operadoras una revisión de tarifas. La Defensoría del Pueblo, por su parte, exhortó ayer a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) “que adopte e implemente las medidas adecuadas para mitigar los problemas que están afectando a las personas durante y posterior a la crisis energética”.

EXPRESO se comunicó con Arcotel para pedirle una entrevista y conocer las acciones que ha ejecutado en torno a las quejas, pero su departamento de comunicación ha dejado pendiente la respuesta.

En tanto, la vocera de las operadoras telefónicas aseguró que el sector, en esta coyuntura, ha aplicado ya planes de contingencia. Desde abril hasta la fecha, dice, se ha invertido $ 27 millones en equipos de respaldo energético, lo que permite dar continuidad al servicio cuando el sistema público es suspendido. “La radiobase o el sitio cercano es un sitio que ya cuenta con los bancos de baterías. La duración de esos bancos de baterías permite proveer el servicio... Lo que estamos tratando es reforzar aquellos que existían e incrementar estos respaldos de energía en aquellos en los que no se contaba”.

No obstante, reconoció que el periodo de autonomía de las baterías es limitado: de 3 a 5 horas aproximadamente. “Cuando finaliza ese banco de batería, el servicio no está disponible, pero no por responsabilidad de las operadoras, sino porque no hay electricidad a nivel nacional... Eso es algo que no podemos controlar”.

Asetel señaló que pese a ello, las operadoras están trabajando en un plan de remediación para los clientes de este mercado, que a septiembre de este año comprende 18’236.308 usuarios. “No es una compensación (vía tarifa), porque eso no cabe, pero sí una remediación que se comunicará más adelante”. Horas más tarde, el Gobierno anunció que esa ayuda llegaría vía diferimiento de pagos (ver subnota). El pasado martes, el sector también anunció la activación de mensajes de texto (SMS) a todos los clientes del servicio móvil.

Diferirán el pago de facturas

El Gobierno anunció ayer que Claro y Movistar diferirán el pago de las facturas de noviembre por el servicio de telefonía e internet hasta por un plazo de tres meses. En el caso de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), serán seis meses. Adicional a ello, las operadoras otorgarán cinco gigas adicionales por 30 días a los usuarios pospago y un giga adicional por cinco días a usuarios de planes prepago.

