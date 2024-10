El pago de facturas de telefonía e internet de noviembre será diferido

El Gobierno Nacional informó la tarde del 30 de octubre de 2024 que, tras varias conversaciones, las empresas de telecomunicaciones que operan en Ecuador, Claro y Movistar, han decidido diferir el pago de las facturas del mes de noviembre por el servicio de telefonía e internet hasta un plazo de tres meses.

Así lo anunció Félix Wong, ministro de Gobierno, mediante un vídeo colgado en redes, donde añadió que en el caso de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) se ha definido que los valores por consumo del mes de noviembre serán diferidos hasta un plazo de seis meses.

Adicionalmente, el ministro de Telecomunicaciones, César Martín, comunicó que, como medida compensatoria por las fallas en los servicios de internet y telefonía durante los cortes de luz programados en el país, las operadoras otorgaran cinco gigas adicionales por 30 días a los usuarios de planes pospago y un giga adicional por cinco días a usuarios de planes prepago.

En cuanto a las acciones que realiza el Ministerio de Telecomunicaciones y las empresas que ofrecen servicios de telefonía e internet en el país, para solventar las fallas que se registran durante los cortes de luz, Martín detalló que "se está trabajando desde el punto técnico para mejorar las baterías de respaldo de estas empresas".

En cuanto al Ministerio de Energía, el ministro de Telecomunicaciones señaló que se están buscando alternativas para coordinar horarios de cortes de luz que afecten de manera mínima al servicio.

Las ayudas de remediación se anuncian horas después de que la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) aclarara que el plan de remediación por las intermitencias en el servicio no se darían vía ajuste de tarifas, tal como lo han venido pidiendo los usuarios. Patricia Falconí, presidenta del gremio, dijo que eso no cabe porque el problema del mal servicio se está generando por un evento de fuerza mayor, que no es imputable a las empresas. Por otro lado, niega que la crisis actual esté originando una ausencia de provisión de servicio como tal; lo que existe, señala, es un diferimiento en el uso del mismo.

