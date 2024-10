La titánica labor de teletrabajar en un país con frecuentes apagones

Es una mañana tranquila, pero no para Justin Trudinger, de 50 años de edad, quien labora como consultor en educación, vía remota. Ofuscado y frustrado, ha improvisado una oficina en el patio de su casa bajo la luz natural y balancea con su mano un celular mientras sostiene con la otra su laptop. Está intentando que el internet del móvil haga efecto en el computador y proseguir trabajando.

Hasta ahora, este estadounidense quien echó raíces en Quito hace 10 años, atraído por la belleza natural de Ecuador, disfrutaba del trabajo vía online desde la comodidad de su casa, en la que había ya instalado una cómoda oficina. Hasta que llegaron los apagones.

Si bien por ser su propio jefe, puede adaptar su horario de trabajo a las horas en la que hay energía, otros factores consecuencia de la crisis energética, le afectan incluso cuando hay luz. “Ha sido muy grave el servicio de internet. Tenía una línea de internet, pero desde abril cuando iniciaron los primeros apagones, contraté dos planes más para poder tener opciones y trabajar”, le cuenta a EXPRESO. Una situación que le ha llevado a generar un gasto extra de más de $ 200 al mes.

Las personas que teletrabajan padecen mucha frustración por los cortes de energía. Archivo

Como a él, los apagones afectan directamente la labor y producción de miles de trabajadores que laboran vía a remoto. Solo en el Sistema Único de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, están registrados un poco más de 164.000 trabajadores con contratos de teletrabajo, a nivel nacional. Pero esto es solo una parte de los teletrabajadores, ya que muchos otros mantienen de esa manera su propia empresa o prestan sus servicios profesionales para compañías locales y extranjeras.

Nicolás Arroyo de 30 años también teletrabaja en Quito, pero para una empresa colombiana reclutadora de talento con base en Bogotá, a la que, por ser extranjera, no le puede pedir flexibilización por un problema energético local. “No estaba preparado para esto. He tenido que comprar artículos tecnológicos para recargar de batería mi computador. Son gastos que no tenía previsto”, lamenta el quiteño.

Sebastián Lima, experto en talento humano y uno de los voceros para Ecuador de la compañía internacional de Recursos Humanos, Adecco, menciona a EXPRESO que, bajo un estudio que analiza dicha empresa, tras los apagones, se reflejará en el país un aumento del desempleo, de movilidad y migración. “Efectivamente va a ver una fuga de talentos que buscarán otros países donde puedan tener buenas conexiones y trabajar mejor”, indica.

Y es que situación de penumbra por la que atraviesa Ecuador, también ahuyenta a los nómadas digitales que intentar hacer base en este país.

“Los extranjeros de mi entorno están dejando a Ecuador por los apagones. El viernes fui a la despedida de uno y el sábado a la de otro. El resto está planificando salir hacia otros países”, añade Trudinger, quien indica que algunos de ellos que vivían de dar clases de idiomas, vía online, están percibiendo, gracias a los cortes, solo el 25% del total de sus ingresos habituales.

El año pasado, un informe del portal Multitrabajos reveló que un 8% de los trabajadores en Ecuador son nómadas digitales, es decir, que cuentan con el privilegio de trabajar mientras exploran los atractivos del país.

Pero la interrupción no es solo hacia el trabajo, sino también en la calidad de vida que brinda el país para los foráneos. Wen Yan de 32 años es una de ellas. Oriunda de China, esta empresaria maneja su propia agencia de viajes, vía online, a través de la cual atrae a turistas asiáticos hacia Ecuador, mientras recorre varios paisajes del país.

Wen Yan, una nómada digital con base en Quito, realiza teletrabajo en medio de los apagones. Leonardo Velasco Palomeque

Si bien ella no ha tenido mayor problema con la energía ya que el edificio donde reside en Quito cuenta con generador eléctrico, no puede planificar su nueva rutina porque los cortes no cumplen con el horario anunciado y tampoco puede disfrutar de un recorrido por la ciudad. “Cuando no puedo trabajar, salgo a dar una vuelta, pero muchos semáforos no sirven porque no hay luz. Eso es muy peligroso”, reclama.

Una situación que destaca Yan, se suma a la lista de desventajas en Ecuador que le impiden ser un potencia de Latinoamérica para los nómadas digitales. “Estuve antes en Colombia y México. Ecuador en comparación con Medellín y México, ofrece muy poco”. Se refiere a la seguridad, vida social, recreación nocturna, comodidad y la vista masiva de otros extranjeros.

El estudio de Multitrabajo también reveló que en Ecuador, la mayoría de trabajadores que hacen oficina aspira a tener un trabajo a remoto con el que puedan combinar experiencias y aventuras. Una idea y tendencia que se intensificó a raíz de la pandemia de la COVID-19, pero que hoy, gracias a la crisis energética, no es nada atractiva.

Coworking, opción ante los cortes

Además de invertir en batería portátil o incluso en un pequeño generador, Sebastián Lima, especialista en talento humano de Adecco, recomienda optimizar el uso de tecnología. “Aplicaciones de gestión de proyectos que funcionan offline, herramientas de sincronización automática y programas que permitan el acceso remoto ayudan”, alega. Indica que otra opción para los teletrabajadores, está en acudir a los espacios de coworking que proveen luz e internet independientemente de los cortes.

Nómadas. Se calcula que a nivel mundial existen 40 millones de nómadas digitales. Ecuador no está entre sus países favoritos.

