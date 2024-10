Apagones en Ecuador: Sin indemnización por interrupciones en servicios de internet

En tiempo de apagones, las redes sociales se siguen inundando de quejas por la intermitencia en la provisión de servicios de telefonía móvil y de internet. No obstante, ninguna empresa proveedora u organismo de control recepta quejas o tiene en plan el trámite de una indemnización. ¿Están los usuarios condenados a pagar por un servicio que, por el actual contexto, es ineficiente o que no llega a recibirse?

RELACIONADAS Operadoras de telefonía celular deben tener un plan para los apagones en Ecuador

Cierre de pozos del Bloque 43-ITT ha golpeado la producción petrolera de Ecuador Leer más

Diario EXPRESO pidió, tanto al Ministerio de Telecomunicaciones como a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) una respuesta sobre qué deben hacer los ciudadanos para exponer los problemas de conectividad que generan los cortes eléctricos, pero ambas instituciones no respondieron. De la misma manera, la Defensoría del Consumidor dijo que ese es un tema que no le corresponde, porque esta solo defiende casos de derechos del consumidor desde el punto de vista de las deudas: cobranza, devoluciones o cambios de productos.

@ETAPAOficial @czamoramatute @PRENSAVirtual_ @tomebamba

Desde que comenzaron los apagones también se deteriora el servicio de internet. Pregunto:

Hay algun sistema de retribución al cliente por el servicio no brindado?

Tienen una política para prevenir y mejorar el servicio? — SANTIAGO MOSCOSO BERNAL (@IngSantiagoM) October 2, 2024

Pero en medio del silencio de autoridades, las molestias son públicas y evidentes en clientes, que, con cortes de hasta 10 horas por día, han visto interrumpir sus jornadas. “No hay ley que los ponga en su lugar, ofrecen el cielo y lo único que te dan es el infierno, #Arcotel atender”, denunciaba ayer un usuario de X. “Deben obligar a reducir las tarifas, pues apenas se va la luz el servicio de estas operadoras es inexistente. Estamos pagando planes completos por servicios que no nos dan”.

Asetel: Al ser un problema público, no imputable a las operadoras

Al respecto, la directora ejecutiva de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), Patricia Falconí, vocera de las empresas que operan en este mercado, explicó que “la falta de provisión del servicio de telecomunicaciones, por la ausencia de servicio público de energía eléctrica, no es un hecho imputable a las operadoras, por ende no son sujetas de compensaciones como tal. Entendemos que los usuarios tienen esta molestia, pero las operadoras no podemos suplir la falta de provisión de servicio público de electricidad”.

Mientras usuarios evidencian en redes que con router encendido no tienen internet y @AsetelEcuador admite que el servicio es intermitente durante apagones, se niegan a compensar... es decir pagarás factura completa, ojalá @DEFENSORIAEC logre algo y @Arcotel_ec deje el silencio https://t.co/9eSFADo6js — Alfredo Velazco (@alfredovelazco) October 1, 2024

El ingeniero electrónico y experto en telecomunicaciones, Hugo Vinicio Carrión, aclara los casos en que las empresas están obligadas a dar una indemnización. “En los contratos con las operadoras y proveedoras de internet existen cláusulas destinadas al control de calidad y definen que cuando hay interrupciones no programadas causadas por el operador debe haber compensaciones. Sin embargo, este no es el caso, ya que las operadoras no tienen nada que ver, no son responsables de los apagones. No hay forma legal que de manera obligatoria se pueda compensar al cliente. Lo único que se podría esperar es la sensibilidad de las empresas para compensar o reducir las facturas por el servicio”.

RELACIONADAS El Consejo de la Judicatura reporta fallas tecnológicas por cortes de luz

Ministro Goncalves: Central Trinitaria y barcaza compensan energía de Colombia Leer más

El pasado 17 de septiembre, el Mintel pidió a las operadoras tener un plan que garantice la operatividad de las redes y las infraestructuras durante los apagones.

Al respecto Falconí señaló que ya las empresas han desplegado su contingente para mantener la continuidad de los servicios mediante la instalación de fuentes de energía alterna, baterías, generadores, entre otros. “No obstante, estas fuentes funcionan por un determinado tiempo y periodo, que para las redes móviles hablamos de dos a tres horas por radiobase. Además, depende de la cantidad de demanda. Por ello, le hemos comunicado al Mintel que necesitamos tres cosas: la primera es que podamos tener una previsibilidad de los cortes; es decir, que tengamos los horarios y las zonas con la debida anticipación; segunda, que los racionamientos no se extiendan más allá de tres horas; tercera, que estos cortes no sean consecutivos, porque estas fuentes de energía alterna requieren un tiempo de recarga de energía de entre 24 y 48 horas. Al igual que todos los ecuatorianos, los prestadores del servicio terminamos teniendo un efecto colateral con los apagones”.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ