Telefónicas y fallas de servicio por cortes de luz: esto responden a los usuarios

"Yo vivo en la Sopeña, en el sur de Guayaquil, y con Movistar, la señal se me va de forma instantánea; y con Claro, me dura una hora. La responsabilidad de las empresas de telefonía es que el servicio esté activo a cualquier momento, eso involucra que sus antenas y repetidores emitan señal. Por lo tanto, al no ser así, el usuario no está gozando de servicio, pero ellos si lo están cobrando por el mes completo de 30 días".

(Le puede interesar: El 'apagón' en servicio móvil no modificará las tarifas)

¿Cuántas gigas compensatorias recibirán los ecuatorianos de las operadoras? Leer más

Esta es la queja de un oficinista de unos 30 años, que prefiere no dar su nombre. Similares testimonios ha recogido EXPRESO para informar sobre el problema de comunicación vía celular y de internet que ha afectado a hogares de Guayaquil y de otras ciudades del país. Las críticas y demandas ciudadanas también se cuentan por cientos en redes sociales, sobre todo, cuando instituciones a cargo del control de telecomunicación y de derechos, y el gremio de operadoras realizan pronunciamientos en esas plataformas.

Este Diario trasladó esas quejas, demandas o preguntas a la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel). Enseguida se detallan las respuestas a esas interrogantes polémicas, por parte de Patricia Falconí, presidenta de ese gremio privado que también lo integra la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

RELACIONADAS El pago de facturas de telefonía e internet de noviembre será diferido

La Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador (ACHPE), solicita al Gobierno Nacional no cortar el servicio de energía en las instituciones de salud privadas.



Lee más 👉 https://t.co/2LtqiwLBR6 pic.twitter.com/nD86Ai4VAB — Diario Expreso (@Expresoec) October 31, 2024

Usuarios del sistema de telefonía móvil

"¿¡Paquete de SMS!? Ya con eso estamos salvados. Si he enviado un SMS en el último año es bastante. No sean ridículos y más bien inviertan en mecanismos para garantizar conectividad durante los cortes. ¿Qué les cuesta? Sí, a todos nos cuesta y más pagar por servicios deficientes. (sic)". "Si sacamos las cuentas por 10 horas de cortes diarios, tendrían que descontarnos 11 días que equivalen a las horas que no usamos el servicio obligatoriamente, obligatoriamente porque nos cortan la energía eléctrica. Que facilidades de pago, dejen de ser (...)". "El servicio se debe de dar sin interrupciones, las 24 horas de los siete días de la semana, con calidad, como lo establece la Ley del Consumidor".

Respuestas del Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel)

"Por qué se tomó esta decisión de asignar estos paquetes de mensajes. La vía lo que busca es estar comunicados. Tenemos este problema de la energía eléctrica y uno de los mecanismos técnicos más idóneos por uso de las redes, por recepción de los mensajes, inclusive a nivel internacional, en situaciones de emergencias, son los mensajes de texto. Es por eso que se tomó la decisión de aperturar esta paquetería de mensaje, por si el usuario necesita tener una comunicación o mantener la comunicación. Yo sé que ahora todo es WhatsApp, pero estamos dando una alternativa". "Las redes de telecomunicaciones, en cuanto a la responsabilidad y la provisión del servicio, está disponible. Qué es lo que hemos visto, que la provisión del servicio no es que ha dejado de darse, de hecho el usuario sigue utilizando el servicio como tal. Nosotros hemos evidenciado que el usuario está consumiendo su servicio, lo que ha hecho es diferir su uso para las diferentes franjas horarias que se tiene. Están consumiendo. Los planes o los servicios postpagos, si yo tengo un plan de $ 15, pago si lo utilizo o no lo utilizo, pero el servicio está disponible. (Pregunta del periodista: ¿Pero hay casos en que el servicio es lento o en otros no tienen el servicio y se necesita que esté disponible y de buena calidad? ¿Cómo pueden cobrar por algo que no está al 100%?) Nosotros recibimos a diario la insatisfacción de los clientes, sin embargo, en esta situación no es algo atribuible al operador y vemos que el consumo del servicio por parte de los usuarios sí existe. (Pregunta del periodista: ¿Sobre la acumulación de datos y minutos no usados?) Nosotros hemos anunciado que una vez que se normalice el servicio de energía eléctrica vamos a ejecutar, en el servicio móvil, planes de remediación, para aquellos usuarios que en función del análisis veamos y determinemos que en efecto no tuvieron acceso nunca al servicio". "En efecto, los usuarios requieren el servicio, no es que las operadoras no es que no les quieran dar el servicio, no es que las operadoras busquen estar en el foco de reclamos y molestias. Al contrario, esto se debe a que existe un evento externo que no puede ser manejado por parte de los operadores. Los planes de contingencia están orientados a asegurar los servicios de telecomunicaciones a través de infraestructuras físicas que están basados en este gran piso que mencioné". Explicación de la directiva: Dice que son 20 mil radiobases, aproximadamente, que operan las telefónicas. Un 90% de esas radiobases cuenta con algún sistema alternativo de aprovisionamiento de energía eléctrica, como bancos de baterías o generadores a diésel. La autonomía de energía es de hasta 5 horas.

El gremio de las operadoras insiste en que los problemas de conexión se derivan de un problema mayor que no es de su competencia y que por ende no tienen responsabilidad más allá del plan de contingencia que, se asegura, se ciñe a estándares interenacionales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!