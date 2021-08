“Pero por supuesto que iré a la reelección y junto a Yúnez”

Un año y un mes ha transcurrido desde que Susana González asumió funciones como titular de la Prefectura del Guayas, tras el fallecimiento de quien fuera el prefecto Carlos Luis Morales. Dice que desde entonces se ha dedicado a trabajar con los campesinos, en obras que habían sido postergadas, dejando en un segundo plano su presencia mediática. Que ha puesto la casa en orden, asegura a EXPRESO, y que ha logrado depurar a una institución salpicada por denuncias de corrupción.

¿Qué destacaría del trabajo realizado de un año para acá?

Haber concentrado primero los ejes transversales en el desarrollo humano, en el bienestar de los ecuatorianos que viven en la provincia, y eso se logra cuando a la productividad, que es un factor de desarrollo de la gente que vive en las zonas rurales, se le crea las condiciones propicias, que están íntimamente ligadas con vías, canales, caminos vecinales, puentes. Ese fue nuestro enfoque y nuestro punto de partida y será también nuestro punto de llegada.

Por muchos años se ha hablado sobre el mal estado de las vías y caminos vecinales en la provincia. ¿Qué trabajo ha hecho en la recuperación vial?

En este primer año se han intervenido 1.500 kilómetros en caminos vecinales y 130.000 hectáreas en limpieza de canales y desazolve de ríos. La provincia no tenía más tiempo ni para la indiferencia ni para los parches ni para la falta de planificación.

La prefecta se apoya en una laptop para detallar, una por una, las obras de rehabilitación y ampliación vial y de construcción de puentes que su administración ha ejecutado y las que tiene planificadas en distintos cantones del Guayas: 6 entre las terminadas, que costaron $ 80 millones; 14 en ejecución y que culminan en este año, con una inversión de más de 220 millones; y otras 29 futuras, en las que se requieren $ 400 millones.

¿Por qué no me he dedicado a estar en medios? Porque sencillamente me despierto a las 04:00 y las 04:20 salgo a los recorridos de obras en las zonas rurales.