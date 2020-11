Susana González: “Reduje de 25 a 15 las direcciones que tenía la Prefectura del Guayas”

Guayas cumplió 200 años con una mujer al frente de su administración. Susana González quiere deslindarse de los escándalos de corrupción que ensombrecen a la entidad con una carta de presentación, la transparencia que asegura ejercer desde su cargo de prefecta. La provincia, dice, camina hacia cambios sin precedentes, que sientan bases en la planificación integral, la mirada al campo y la austeridad.

En el discurso del acto del Bicentenario de la provincia aseguró no haber gastado un solo centavo en publicidad. ¿Qué hay de la nómina?

De no haber tomado decisiones correctas de desvinculación de cerca de 750 personas, hasta diciembre y con todos los meses impagos, no habríamos podido sostenerla. Y aún sosteniéndola, iba a ser solo eso, un gasto y no en obras. Elegí lo segundo. Reduje de 25 a 15 las direcciones que tenía la Prefectura.

Municipios han notificado algunos trabajos en conjunto, ¿de qué se tratan?

No puede un prefecto hacer lo que le daba la gana, sin planificar con los alcaldes. He unido equipos técnicos. Hemos avanzado en cien días lo que no se hizo en diez años.

¿Y la navegabilidad?

Antes de avanzar con eso está el dragado. El jueves 26 de noviembre enviamos la licitación. Limpia, transparente, pública. Ese es el mejor homenaje para la provincia. Es importante por el desarrollo de la vida fluvial, pero representa, además, prevención para los cantones de la cuenca baja que hoy están en riesgo.

Ha afirmado que la política pública debe apuntar al campo, ¿hacia adónde camina en este tema la Prefectura?

Guayas es una provincia rica. Incluso en sus zonas más secas. Avanzamos hacia un Guayas productivo, con un plan integral, y el dragado tendrá mucho a favor para ello.

Con esta agenda, en donde el ambiente es protagonista, es inevitable conocer su postura sobre el silencio del Ministerio del Ambiente en torno a la tala ilegal de manglar.

Las autoridades no pueden omitir la responsabilidad que tienen con respecto a la conservación. Es lamentable, Ambiente da vía libre a la deforestación. Nosotros también hemos hecho denuncias. Y no solo de manglar, también de ceibos, que tienen algunos hasta 150 años. Está pasando en toda la provincia y en Puná. (...) Es un ministerio por el que pasan diez ministros por año, que no son técnicos sino políticos y que no tienen conocimiento de la gestión ambiental.

¿Qué hacer?

Estamos trabajando con mi equipo técnico. El tema de la tala de manglar no me deja tranquila. Me tiene inquieta, me molesta la indiferencia, que no comprendan el riesgo inminente que tiene la provincia en la depredación, que favorezcan la tala indiscriminada de árboles y manglar.