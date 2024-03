¿Quién es el sospechoso del caso Metástasis que se fotografió con Correa?

El legislador Fernando Villavicencio sabía algo sobre el colombiano Juan Pablo Jaramillo Dávila que hoy recién comienza a revelarse. El 4 de junio de 2022, en su red social X, lo acusó de ser “uno de los operadores de la red de corrupción del también prófugo Xavier Jordán y Jorge Henríques”. Este último fue asambleísta alterno del PRE y exjefe del departamento de compras del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil.

Desde aquella publicación ha corrido mucha agua bajo el puente: el narcotraficante Leandro Norero fue asesinado en la cárcel de Cotopaxi, Fernando Villavicencio fue acribillado por sicarios tras un mitin político, Xavier Jordan es buscado por la Interpol y Juan Pablo Jaramillo Dávila está a punto de unírsele en la lista de sospechosos del caso Metástasis. La Fiscal Diana Salazar pidió el 8 de marzo fecha y hora para presentarle cargos por posible delincuencia organizada.

CORRUPCIÓN HOSPITALARIA

Juan Pablo Jaramillo Dávila, un bogotano de 37 años, de instrucción bachiller, operaba en total anonimato hasta que Villavicencio colgó sus fotografías en X. En una aparece acompañado de Xavier Jordán y en otra imágen abraza al expresidente prófugo Rafael Correa. El extranjero indicó al Registro Civil que se dedica a la publicidad. Sin embargo, sus ingresos vienen por la venta de insumos médicos del Teodoro Maldonado Carbo, el Hospital de Los Ceibos y Hospital General de Milagro.

Ha sido el beneficiario de contratos a dedo, a través de la figura de convenios de pago, y de subastas inversas fraudulentas. Por uno de sus contratos está llamado a juicio por posible peculado, junto con Jorge Henríques, quien actualmente tiene difusión roja de la Interpol.

El juicio 09286-2021-00698 tiene como base un informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal. El documento indica que Juan Pablo Jaramillo Dávila vendió en 2018 insumos médicos para la terapia respiratoria del Teodoro Maldonado Carbo con un sobreprecio del 31 %. Según el fiscal que lo investigó, Cesar Suárez Pilay, quien fue asesinado por sicarios el 17 de enero de 2024, Juan Pablo Jaramillo Dávila ganó en subasta inversa electrónica un contrato de 950.905 dpolares y cuyo sobreprecio fue de 302.694,54 dólares.

En la audiencia preparatoria de juicio, el fiscal presentó evidencias de que los dos oferentes que se presentaron en la subasta: Juan Pablo Jaramillo Dávila y la compañía RUARTMY S.A., estaban relacionadas, pues usaron la misma dirección IP para enviar las cotizaciones.

Durante la subasta inversa, que se realizó el 25 de octubre de 2018, se observa que los proveedores evitaron competir. Tras la puja, el ahorro que logró el hospital del IESS fue solo del 1 % del precio referencial.

Resumen Puja Juan Pablo Dávila donde se observa la falta de compatencia. Sercop

“Juan Pablo Jaramillo Dávila no cumplía con experiencia, y como otras tres cosas más. Tampoco tenía el permiso de funcionamiento, tampoco el RUC para poder vender insumos o medicinas y no tenía las BPA, BPT y BPM, que son buena práctica de almacenamiento, buena práctica de transporte y buenas prácticas de manufacturación”, dijo el fiscal Suárez Pilay. Su criterio era que no debió ser calificado, pero el área de compras públicas manejada por Henríques habría direccionado la adjudicación.

Para 2018, Juan Pablo Jaramillo Dávila ya había obtenido contratos por 1'404.889,50 dólares en el Hospital Los Ceibos y por 522.087 en el Hospital General Milagro. Todas las adjudicaciones fueron a través de convenios de pago, una vía de contratación pública que se usa solo en emergencias.

En 2020, la Comisión Nacional Anticorrupción denunció que en 2018, los hospitales habían usado el convenio de pago para comprar el 60 % de los insumos. Se firmaron 244 convenios de pago por 137 millones de dólares. Así fue como el colombiano pasó de pagar cero impuesto a la renta en 2017 a 30.256 en 2018.

🔴AHORA La suscripción de convenios de pago fue el mecanismo preferido por las administraciones de los hospitales del #IESS para hacer sus compras. En los hospitales funcionó toda una red que se dedicó a explotar esta alternativa para evitar los concursos de compras. pic.twitter.com/NkJN9E07vH — Ecuavisa (@ecuavisa) June 17, 2020

LAS CONEXIONES CON LOS CASOS METÁSTASIS Y PURGA

Investigados. Xavier Jordán y Juan Pablo Jaramillo Dávila fueron proveedores de insumos de medicina. @VillaFernando_

En 2021, después de que la Contraloría descubriera el sobreprecio, Juan Pablo Dávila Andrade fue procesado y, en un primer momento, se ordenó su prisión preventiva. Sin embargo, apeló y su abogado fue Xavier Novillo Arana, uno de los defensores del narcotraficante Leandro Norero, actualmente detenido por el caso Metástasis. La audiencia de apelación a la prisión se realizó en la Corte Provincial del Guayas, en donde el caso cayó en manos de los jueces Johan Marfetan Medina, Carlos Alberto Gonzalez Abad y Guillermo Pedro Valarezo Coello. El primero se encuentra detenido en el caso Purga.

Valarezo Coello también es mencionado en los chat de los casos Purga. En una conversación del 11 de julio de 2023, la relacionista pública de la Corte del Guayas, Mayra Salazar, le indica a Daniel Salcedo que un juez no lo ayudará en su afán de lograr la impunidad, aunque el motivo no fuera el amor a la justicia. “Yo acabo de hablar con Guillermo (Guillermo Valarezo Coello). Él ya le ha dicho que no va a entrar. No porque no se pueda, pero no quiere estar en boca de nadie por el personaje, o sea usted. Sabe que eso va a ser pito”, le escribió Salazar.

Novillo también aparece en los chats de los teléfonos de Leandro Norero, recuperados de su celda, luego de su muerte. Él tomó fotografías del despacho de la fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, con quien mantuvo reuniones supuestamente para asesorarse con ella sobre las mejores estrategias para desvirtuar los cargos por lavado en contra del narcotraficante, por esto ella también será procesada en Metástasis.

Xavier Novillo Arana era uno de los hombres de confianza de Leandro Norero. Judicatura

Otro personaje de esta trama es Xavier Jordán. Él también está acusado por la Fiscalía de integrar red de corrupción para vender insumos con sobreprecio a los hospitales del IESS. En sus chats con Norero, Jordan revela que Daniel Salcedo es su operador. “Toda la vida nadie pudo demostrar que (Daniel) Salcedo era empleado mío”, escribió Jordán.

Salcedo aparece en las tramas de corrupción hospitalaria, en Metástasis y en Purga. En este último expediente, Salcedo y su amiga Mayra Salazar mencionan a ‘Dalo’, como la persona que está interesada en lograr la impunidad para Salcedo. La Policía ha identificado a este personaje como Dalo Bucaram, esposo de la exasambleísta Gabriela Pazmiño, que tuvo como alterno a Jorge Henríques, quien le dio el contrato a Juan Pablo Jaramillo Dávila. Su nexos quedaron evidenciados en 2020 cuando Dalo Bucarán y su familia se refugiaron en la casa de Daniel Salcedo, en Miami, pues la Fiscalía dirigió allanamientos para desarticular una red de corrupción hospitalaria.

Para Fernando Villavicencio nunca hubo coincidencias entre estos personajes. En 2022, denunció que Dymarla, la empresa de Jordán, que vendió un Toyota Land Cruiser a un intermediario que hizo de puente para entregar el vehículo a la esposa de Norero. El gerente de Dymarla era su cuñado Luis Alfonso Jarrín Gonzaga quien también tuvo contratos en el Teodoro Maldonado Carbo y en el Hospital de Milagro. Villavicencio reveló que Jordán, su esposa Paulina Jarrín y su cuñado fueron investigados por lavado de activos y en el mismo expediente estuvo Juan Pablo Jaramillo Dávila. Aunque este caso nunca prosperó.

EXPRESO se contactó con Juan Pablo Jaramillo Dávila a través del correo electrónico que registró en su juicio, pero no respondió.

