"Se vendió totalmente a Lenin Moreno": Rafael Correa tilda de traidor a José Serrano

El pronunciamiento se dio a pocas horas de que se retome la audiencia migratoria de Serrano en Estados Unidos

El expresidente Rafael Correa habló sobre José Serrano, a quien calificó como “uno de los grandes traidores a la Revolución Ciudadana”.

El expresidente Rafael Correa se pronunció públicamente sobre el exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, a quien calificó como “uno de los grandes traidores a la Revolución Ciudadana”. La declaración fue emitida a través de su cuenta oficial en la red social X, en medio de los procesos judiciales que enfrenta Serrano tanto en Ecuador como en Estados Unidos.

(Te puede interesar: La RC 'niega' a José Serrano y prefiere asociarlo a Lenín Moreno)

Correa afirmó que Serrano “se vendió totalmente a Lenín Moreno y fue clave para la destrucción nacional”, y agregó que esta situación “es pública y notoria desde hace ocho años”. No obstante, el exmandatario aclaró que sus críticas no implican respaldo a las acciones judiciales actuales contra Serrano.

“Esto no significa que justifiquemos, peor aún, que apoyemos la payasada que Fiscalía y Noboa han montado ahora para perseguirlo. Nosotros no vendemos nuestras conciencias”, escribió.

RELACIONADAS José Serrano creó una versión del crimen de Villavicencio que protegía a Jordán

José Serrano es señalado por estar implicado en el caso Magnicidio FV Archivo Expreso

El pronunciamiento se dio antes de que se retome la audiencia de Serrano en Estados Unidos

El pronunciamiento se dio a pocas horas de que se retome la audiencia migratoria de Serrano en Estados Unidos, prevista para el 11 de septiembre en Miami. En Ecuador, la Fiscalía lo vincula como presunto autor intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, dentro del caso denominado “Magnicidio FV”.

(Sigue leyendo: El futuro de José Serrano se decide el 11 de septiembre en corte de EE. UU.)

El futuro de José Serrano se decide el 11 de septiembre en corte de EE. UU. Leer más

En paralelo, el movimiento Revolución Ciudadana difundió un video en redes sociales en el que se deslinda de Serrano, cuestionando su vínculo con el correísmo. El material incluye imágenes de Serrano durante su gestión en la Asamblea Nacional y declaraciones en las que expresó apoyo al expresidente Lenín Moreno. El video concluye con la frase: “¿Correísta? Te quedó claro”.

La postura de Correa y de su movimiento político marca un distanciamiento definitivo con Serrano, quien fue una figura clave durante su administración, pero cuya relación con el correísmo ha sido objeto de controversia desde el cambio de gobierno en 2017.

Para leer contenido de calidad, SUSCRÍBETE AQUÍ