Más de 3.500 cartuchos se incautaron junto a búnker con armamento en Nueva Prosperina

La Policía Nacional ejecutó un operativo en el sector Divino Niño, en el noroeste de Guayaquil, donde se identificó un inmueble que funcionaba como búnker clandestino para el almacenamiento de armas, municiones y prendas de uso policial, presuntamente vinculado al grupo de delincuencia organizada "Los Lagartos".

La misión se ejecutó tras la ubicación de una buseta, presuntamente vinculada a hechos delictivos, el automotor fue identificado por la policía en conjunto a la información proporcionada por la ciudadanía a través de la Estrategia Operacional 3D, mecanismo que permite denunciar hechos delictivos de forma confidencial.

Resultado del operativo

Como resultado de la intervención policial, se logró la aprehensión de alias Terri de 25 años de edad y la incautación de un arsenal, que habría sido utilizado para cometer hechos violentos y sicariatos en la zona. Entre los indicios incautados se encuentran:

3966 cartuchos de diferentes calibres

4 armas largas

4 armas cortas

12 alimentadores de fusil

Alimentadoras de subfusil y calibre 9 mm

Cartuchos de varios calibres

Prendas y accesorios de uso policial

1 inhibidor de señal

Sustancias sujetas a fiscalización

Armamento incautado por la Policia Nacional en operativo Policía Nacional

Nuevo plan de Daniel Noboa contra el crimen: ¿cuáles son las acciones?

El plan del Mandatario incluye una inversión de $230 millones para fortalecer la seguridad y la justicia, tiene como objetivo, cortar las fuentes de financiamiento de los grupos delictivos y mejorar la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden.

Entre las medidas destacadas se encuentran la compra de siete helicópteros bimotor, un buque logístico multipropósito y un sistema radar 3D, así como la implementación de tecnología avanzada como IBIS y AFIS para identificar armas y personas. Además, se reforzará el control de fronteras y se mejorará la cooperación internacional para combatir el crimen organizado.

El gobierno buscará fortalecer el sistema penitenciario con la construcción de una nueva cárcel para 15,000 personas y la modernización de los sistemas de inteligencia táctica, además de la identificación y bloqueo de las finanzas ilícitas de los grupos delictivos.

