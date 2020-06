Sanear a Celec y Cnel costaría más de 10 millones de dólares

El destino de las empresas eléctricas está en el limbo. La intervención contratada en enero de este año terminará funciones este mes y, según las autoridades, no se mantendrá. Eso quiere decir que las fallas detectadas en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y en la Corporación Nacional de Electricidad (Cnel) no se solucionarán o, al menos, no en el orden fijado.

Por decisión del exministro de Energía, José Agusto Briones, se iba a hacer una transformación completa de las dos empresas. Ese proyecto de correctivos costaría diez millones de dólares y tomaría más de un año. Eso ahora no pasará.

Según el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortíz, la intervención encargada a la empresa de origen uruguayo Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) no cumplió con las expectativas y su contrato no será renovado.

En el plan original, la intervención contemplaba fases. Hasta ahora, y con las limitaciones propias de la emergencia sanitaria, solo se cumplió de forma reducida el primer paso: un acompañamiento para constatar el estado de las empresas públicas.

Dicho paso costó cerca de un millón de dólares pero aún no se cancela porque no se recibe el informe final.

Gonzalo Uquillas, exviceministro de Electricidad y actual gerente de Celec, estuvo a cargo de la contratación y explicó que entre las fases posteriores estaba, por ejemplo, crear una cámara de compensación para pagar deudas que las entidades públicas tengan con Celec o Cnel. El cruce de cuentas evitaría que se incrementen los pasivos en el Estado.

También se planteaba una nueva arquitectura e infraestructura institucional. Las dos empresas tienen mecanismos y operaciones obsoletas que deben cambiarse con urgencia.

En la planificación también existía un capítulo para mejorar la capacidad de gasto. Pese a su importancia y tamaño, Celec y Cnel tuvieron, solo en 2019, limitaciones para operar y concretar un porcentaje elevado de su presupuesto. No superaron el 76 %.

Los gastos de Celec y Cnel expreso

Uno de los puntos importantes del programa de intervención que no prosperó era la corrección en el mecanismo de facturación por el servicio de energía eléctrica. El problema que durante el aislamiento afectó a más de 51.000 familias y que no es reparado ni existe una refacturación total.

Uquillas prefirió no referirse a la decisión de Ortíz de suspender el avance de la intervención y saneamiento. Lo que si aclaró es que la pandemia pudo afectar el trabajo de UTE y por eso no se alcanzaron los objetivos primarios.