La intervención en las empresas eléctricas no corrigió las fallas existentes

El pago fue costoso y los resultados dejaron mucho que desear. La intervención en las empresas eléctricas estatales no dieron los frutos que esperaba el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz. Según dijo, los objetivos trazados, y por los que se pagaron cerca de un millón de dólares, no se cumplieron.

De todas formas, la transacción será respetada y se terminará el contrato sin reclamos o pedidos de devolución del dinero. Solo se espera, dijo el ministro en la Asamblea Nacional, que se entregue el informe final de la intervención que se extendió por seis meses en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

La intervención fue impulsada por el ahora exministro de Energía, José Agusto Briones. Él defendió la operación porque detectó una serie de irregularidades en las empresas públicas. Corrupción, contrataciones irregulares y sobreprecios en las facturas de los usuarios motivaron la intromisión ministerial.

Agusto Briones dejó el cargo en marzo por motivos médicos y con él dejó de difundirse los alcances del examen dentro de Celec y CNEL. Lo único que se supo es que la empresa de origen uruguayo Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) destinó a más de 15 personas para estudiar las operaciones internas y los reclamos ciudadanos que existían en las corporaciones estatales.

Pese al impulso que dio José Agusto Briones a la intervención, su sucesor -René Ortiz- cuestionó la legalidad de ese tipo de acciones del Gobierno central. Ayer, en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, resaltó que pese a que los problemas persisten no se renovará el contrato con la empresa uruguaya.

Los legisladores le dieron la razón en ese punto. A la fecha, debido a la emergencia sanitaria, se han presentado 51.919 reclamos por cobros excesivos en las planillas de luz eléctrica del país. Ese cobro responde, en parte, a que los mecanismos de revisión de consumo son desordenados. Algo que se sabía antes de la intervención, pero que no se corrigió.

Luego vino la pandemia de COVID e impidió que se revisen físicamente los medidores de energía de los domicilios.

Otro punto que se alteró aún más tras la emergencia sanitaria es la compra pública en las empresas eléctricas. El ministro aseguró que se investigarán todos los contratos firmados. Entre Celec y CNEL, desde marzo hasta la fecha, se han adjudicado servicios y productos por 1,58 millones de dólares.