Samborondón: el único cantón de Ecuador con feriado este 31 de octubre

La ciudad festeja su aniversario con un día de asueto obligatorio. Esto dice la ordenanza oficial

El Parque Histórico en Samborondón es uno de los puntos más visitados del cantón

El viernes 31 de octubre no es un feriado nacional en Ecuador. Sin embargo, esa fecha sí es un día de descanso obligatorio exclusivamente para el cantón Samborondón, que conmemora sus 70 años de cantonización.

¿Por qué es feriado el 31 de octubre en Samborondón?

Aunque la mayoría de los ecuatorianos trabajarán con normalidad este viernes, los ciudadanos e instituciones dentro de la jurisdicción de Samborondón tendrían, por ley, un día libre.

Miedo y desconfianza frenan planes sociales en Guayaquil, según informes de la UCG Leer más

Se trata de la conmemoración de la cantonización de Samborondón. La "Ordenanza que declara las Fiestas Cívicas, Patronales, de descanso obligatorio dentro del cantón", aprobada en 2018, establece esta fecha de forma clara.

El Artículo 2 de dicha normativa declara el 31 de Octubre como un día de descanso obligatorio en todos los establecimientos educativos e instituciones públicas y privadas dentro de toda la circunscripción cantonal.

Esta fecha conmemora el decreto de creación del cantón, emitido el 31 de octubre de 1955.

Por lo tanto, el feriado se aplica en la fecha cívica exacta y no se traslada.

¿Qué actividades habrá por la cantonización de Samborondón?

Para celebrar su septuagésimo aniversario, el cantón ha programado una serie de eventos cívicos y artísticos gratuitos para la jornada del viernes 31 de octubre:

06h00: Toque de Salvas y Dianas. Lugar: Ciudad de Samborondón (cabecera cantonal). 09h00: Desfile Cívico Militar. Lugar de salida: Calle 31 de octubre (cabecera cantonal). 12h00: Sesión Solemne. Lugar: Explanada del monumento a los Gallos, Malecón de Samborondón (cabecera cantonal). 15h00: Festival Municipal, Artístico y Musical. Lugar: Plaza Cívica Carlos López Jiménez (cabecera cantonal).

En el festival de la tarde se presentarán artistas como 'Alzate', 'Suprema Corte', 'Segundo Rosero' y 'Los Terribles Diamantes de Valencia'.

Aquiles Álvarez compró boletos de lotería y salió estafado: Mira el video Leer más

¿Cuándo es el próximo feriado nacional?

Es importante no confundir este feriado local con el próximo descanso nacional.

El país tendrá un puente festivo de cuatro días que iniciará el sábado 1 de noviembre y se extenderá hasta el martes 4 de noviembre, uniendo el Día de los Difuntos (2 de noviembre) y la Independencia de Cuenca (3 de noviembre), que se traslada al martes.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!