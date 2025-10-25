Fiestas de Cuenca 2025: Consulta y descarga toda la programación aquí

La ciudad se prepara para recibir a turistas durante el nuevo feriado.

Cuenca se alista para conmemorar sus 205 años de independencia durante el feriado nacional del 1 al 4 de noviembre de 2025. La ciudad ofrecerá más de 230 actividades que incluyen propuestas culturales, artísticas, gastronómicas y recreativas, dirigidas tanto a locales como a turistas que deseen disfrutar de la ciudad.

El pasado viernes 24 de octubre, el Municipio de Cuenca presentó la programación oficial de las fiestas de noviembre con el fin de consolidar a la ciudad como el “Destino Turístico Premium del Ecuador”. El alcalde Cristian Zamora resaltó que la agenda invita a explorar y vivir la ciudad, celebrando tanto su historia como la hospitalidad de sus habitantes.

“Con más de 230 eventos culturales, artísticos, gastronómicos y recreativos, esta programación nos invita a vivir Cuenca con orgullo, recorriéndola y sintiéndola. Es una ciudad que se enorgullece de su gente y su legado”, expresó el alcalde Zamora.

Pasaporte turístico: Recorrido por Cuenca y premios para los participantes

Una de las principales novedades de este año es el pasaporte turístico, que los visitantes podrán sellar en diversos puntos emblemáticos de la ciudad:

Parque del Ferrocarril, en Gapal

Parada del Tranvía, en Santo Domingo

Feria del CIDAP, stand Banco del Austro - Sipy

Mercado 10 de Agosto (Calle Larga 11-47)

Quienes completen el pasaporte participarán en el sorteo de un viaje a las Islas Galápagos y otros premios económicos. Las agendas y los sellos coleccionables estarán disponibles desde el 24 de octubre en las oficinas municipales.

El mes de noviembre es, de manera tradicional, un período clave para el turismo en Cuenca, gracias al feriado largo que ofrece a los visitantes la oportunidad de disfrutar de su variada oferta cultural, histórica y gastronómica.

Para quienes deseen organizar su visita, la agenda completa de las fiestas de Cuenca 2025 ya está disponible para su descarga y consulta, asegurando que nadie se pierda de las actividades que llenarán la ciudad de música, color y tradición.

