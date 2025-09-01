Robo de medicinas en Hospital Monte Sinaí: MSP revela detención de enfermero

El detenido, quien se presentó como enfermero del hospital, se encuentra actualmente bajo prisión preventiva

El individuo, identificado como Salvador, fue aprehendido en flagrancia con medicamentos e insumos médicos.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió un comunicado en el que informa sobre la detención de un ciudadano presuntamente vinculado al robo de insumos médicos del Hospital Monte Sinaí, ubicado en la ciudad de Guayaquil.

Según el pronunciamiento, la detención se produjo durante operativos rutinarios realizados en los exteriores de las casas de salud. El individuo, identificado como Salvador, fue aprehendido en flagrancia con medicamentos e insumos médicos cuya procedencia no pudo justificar. El detenido, quien se presentó como enfermero del hospital, se encuentra actualmente bajo prisión preventiva.

El Hospital Monte Sinaí, que recientemente pasó a ser administrado por un gerente naval, presentó de inmediato la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de que se inicien las investigaciones correspondientes.

Varios operativos para erradicar las mafias

El MSP destacó que el Gobierno Nacional está intensificando los operativos de control en los hospitales públicos como parte de una estrategia para erradicar las mafias que, según la institución, han operado durante años en el sistema de salud, afectando gravemente a los pacientes.

El Comité Nacional de Salud Pública mantuvo el 29 de agosto de 2025 su segunda sesión de trabajo. Este cuerpo colegiado fue creado por el presidente Daniel Noboa con el objetivo de garantizar el acceso a servicios de salud, en medio de una crisis no reconocida por el Gobierno.

Según indicó el presidente del directorio del IESS, Edgar Lama, el comité concluyó con los procesos de planificación de compra masiva. "Se han determinado los requisitos de los proveedores de la Red Pública y cuántos medicamentos necesitamos. Asimismo, tenemos los equipos listos para asegurar el suministro de medicamentos para los próximos 18 meses", comentó.

