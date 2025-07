Renovación de la Judicatura: inicia proceso de revisión de requisitos y prohibiciones

Hasta que el día llegó. Con todas las ternas completas, el Pleno del Consejo de Particiapción Ciudadana y Control Social (CPCCS) inició oficialmente este 26 de julio de 2025 con el proceso de renovación del Consejo de la Judicatura.

Durante la sesión extraordinaria 16, el Pleno del CPCCS conoció las ternas enviadas por todas las entidades nominadoras: Corte Nacional de Justicia (que nomina al presidente de la Judicatura), Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública, Asamblea Nacional y Ejecutivo.

Además, el Pleno resolvió remitir las ternas con sus respectivos expedientes a la comisión técnica del proceso que, en el término de tres días, deberá presentar un informe de admisibilidad con la revisión de requisitos y prohibiciones de cada uno de los postulantes.

El presidente Noboa completó la terna para el proceso de renovación del Consejo de la Judicatura. Se remitió al CPCCS el nombre de Damián Larco, director del SRI, para cerrar el listado, que lo encabeza Ivonne Nuñez.



La comisión técnica para la renovación, envuelta en la polémica

Antes de conocer y resolver sobre las ternas, el Pleno del CPCCS decidió reconformar la comisión técnica para el proceso de renovación del Consejo de la Judicatura, quienes son los encargados de emitir el informe de admisibilidad y brindar soporte al proceso.

Aunque la mayoría de consejeros ratificaron a sus delegados, la consejera Nicole Bonifaz expresó su descontento por no tener una persona de confianza dentro de la comisión técnica. Especialmente, porque aún no ha sido contratada la persona que la ayudará en este proceso.

Durante su intervención, Bonifaz sostuvo que notificó al presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, sobre que pediría la reconformación de la comisión técnica una vez que sea contratada la persona de su confianza, pero que no fue considerado para la decisión del Pleno. No obstante, Fantoni recordó que los procesos de contratación toma tiempo, pero que eso no es un barrera para el proceso.

Finalmente, con la abstención de Bonifaz sobre la persona impuesta como su delegada, la comisión técnica para el proceso de renovación del Consejo de la Judicatura quedó conformado así:

Luis Antonio Cueva Ordóñez (David Rosero)

Mariela Mosquera Layedra (Gonzalo Albán)

Angie Anahí Falconí Luna (Nicole Bonifaz)

Christian Eduardo Troya Macías (Johanna Verdezoto)

Lisbeth Fernanda Galarza Guaicha (Andrés Fantoni)

Danilo Orozco Coronel (Piedad Cuarán)

Emilia Marlene Albornoz (Jazmín Enríquez)

La Corte Nacional de Justicia puso a Mario Godoy, actual presidente del Consejo de la Judicatura, como parte de su terna. Foto: René Fraga/ Expreso.

Los postulantes de las ternas para el Consejo de la Judicatura

Tras varias semanas de demoras, la Corte Nacional de Justicia y el Ejecutivo fueron las últimas entidades nominadora en completar sus ternas para la renovación del Consejo de la Judicatura.

Las ternas quedaron armadas se la siguiente forma:

Corte Nacional de Justicia (nomina al presidente):

Juan Carlos Benalcázar

Alexandra Villacís Parada

Mario Godoy Naranjo

Fiscalía General del Estado:

Magaly Ruiz Cajas

Nicolás Burneo Arias

Estuardo Salvador Salvador

Defensoría Pública:

Fausto Andrade Vera

Wendy Moncayo Salgado

Alfredo Cuadros Añazco

Asamblea Nacional:

Fabián Fabara Gallardo

María Grijalva Reyes

Carlos Espinoza Torres

Presidencia de la República:

Ivonne Núñez Figueroa

Damián Larco Guamán

María Gabriela Vinueza

