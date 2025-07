ADN tramita juicio político contra el consejero del CPCCS, Gonzalo Albán: ¿Por qué?

Una nueva encrucijada. En medio de los cuestionamientos al Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) por las demoras en los concursos de designación de autoridades, surge un nuevo desafío: una solicitud de juicio político contra el consejero Gonzalo Albán.

Según la documentación a la que Diario EXPRESO tuvo acceso, la solicitud de juicio político fue formalizada por el asambleísta de ADN, Keevin Gallardo Ruiz, ante el presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Administración Legislativa (CAL), el también oficialista Niels Olsen.

La solicitud de juicio político contra Albán surge al mismo tiempo que se impulsa la revocatoria de mandato del presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, mientras que las consejeras Nicole Bonifaz y Johanna Verdezoto son investigadas penalmente por la Fiscalía General del Estado.

El Observatorio Control Ciudadano anunció que ha iniciado los trámites para impulsar la revocatoria de mandato del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Andrés Fantoni.



Toda la información: https://t.co/kiG3zzsAsp pic.twitter.com/5lADBovIJr — Diario Expreso (@Expresoec) July 15, 2025

¿Por qué se busca el juicio político contra el consejero Gonzalo Albán?

De acuerdo con la solicitud, el juicio político contra el consejero Gonzalo Albán se fundamenta en un supuesto incumplimiento de funciones que se remonta hasta las elecciones de 2023, cuando él fue candidato al Consejo de Particiapción Ciudadana (CPCCS). De acuerdo con el asambleísta de ADN, el conejero ha lesionado los derechos de participación al haber omitido información sobre su filiación política, algo prohibido por la ley.

"No se puede lanzar concursos sin recursos": CPCCS explica procesos estancados Leer más

En ese momento, según señala el asambleísta Gallardo, la Comisión Verificadora de los candidatos al CPCCS determinó que Albán no cumplía con los requisitos para participar por haberse desafiliado de un partido político en junio de 2022, cuando la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece una desafiliación de al menos cinco años.

Aunque por esto la candidatura de Albán fue inicialmente negada, al igual que sus impugnaciones, la mayoría del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió revocar las decisiones emitidas por el CNE y, en consecuencia, permitir la postulación de Albán.

No obstante, el asambleísta oficialista solicitante del juicio político señala que el voto salvado de la jueza Patricia Guaicha Rivera señaló que Albán no desvirtuó jamás no haber estar inmerso en la prohibición, pues solo certificó no ser director de un partido político, pero no de su afiliación.

"A la luz de los hechos expuestos, el hoy consejero Albán Molestina, engañó a la ciudadanía; su pertenencia como adherente a una organización política no se ha aclarado fehacientemente; el voto salvado de una jueza electoral, así lo determina; por ende, las actuaciones de Gonzalo Albán Molestina como consejero principal del CPCCS carecen de toda validez; y lo que es peor, estarían acarreando innumerables perjuicios al normal desenvolvimiento y funcionalidad del CPCCS", señala el legislador de ADN en su solicitud de juicio político.

Andrés Fantoni preside el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ARCHIVO: CPCCS

Gonzalo Albán responde sobre la solicitud de juicio político

En declaraciones para EXPRESO, el consejero Gonzalo Albán señala que ya ha sido notificado de la solicitud de juicio político en su contra. Además, señaló que teme que este proceso se pueda interpretar como un intento de injerencia.

"Se me ha informado sobre la solicitud de juicio político en mi contra. Respeto el derecho de los legisladores a ejercer la fiscalización, aunque me preocupa que esta acción pueda interpretarse como un intento de influir en procesos de designación importantes como los de la Judicatura y la Fiscalía", comenta el consejero.

Respecto a los señalamientos del asambleísta de ADN, Albán indica que "de lo que pude leer de la solicitud de juicio político, además de que tengo una alta sospecha de que intenta cuestionar una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, órgano competente, que dio lugar a mi inscripción como candidato, lo cual es un despropósito. Considero que la Asamblea Nacional ha venido haciendo un gran trabajo, el mismo que aplaudo, por ello ver esto que carece de fondo, forma y de timing me genera algo de preocupación".

No obstante, Albán dice estar presto para acudir a la Asamblea Nacional, en caso de ser necesario. "Para mí es un honor rendir cuentas ante el Parlamento, además de ser mi obligación como servidor público, me parece un ejercicio valioso, pero por respeto a la ciudadanía, debe tenerse mayor prolijidad cuando se trate de temas tan delicados como estos", acota.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!