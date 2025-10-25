Registro Civil amplió horario para sacar cédula el 25 de octubre: ¿Hasta qué hora?

La alta demanda del documento de identidad obligó a ampliar la jornada extraordinaria prevista para este sábado

El Registro Civil se vio obligado a ampliar su jornada extraordinaria de atención este 25 de octubre de 2025. Inicialmente, la entidad había previsto operar desde las 05:00 hasta las 12:00; sin embargo, la alta afluencia de ciudadanos en busca de obtener su cédula de identidad motivó la extensión del horario.

(NO TE PIERDAS: ¿Cómo puedo obtener mi certificado de nacimiento en línea en Ecuador?)

“Debido a la alta afluencia de ciudadanos, la jornada extraordinaria de cedulación, de este sábado 25 de octubre, extiende su horario de atención hasta las 16:00, en las 48 agencias habilitadas a escala nacional”, informó la institución.

La masiva concurrencia quedó registrada en videos que circularon por redes sociales. En Quito, el Registro Civil abrió sus sucursales en el norte, sur y en el valle de Tumbaco.

Correísmo irá por otra fiscalización al Gobierno: ¿Qué pasó con el Registro Civil? Leer más

En la red social X se difundieron imágenes de la situación en Tumbaco desde las primeras horas del día. Una fila de personas rodeaba las instalaciones. Entre los reclamos se escuchaba: “atiendan, atiendan”. Con paraguas en mano, los ciudadanos esperaban ser atendidos.

Registro Civil asegura atención normal

Minutos antes de las 10:00 de este 25 de octubre, el Registro Civil aseguró que la atención se desarrollaba con normalidad en las agencias habilitadas para la jornada extraordinaria.

En un comunicado se indicó: “la atención del servicio de cedulación inició con normalidad en el horario planificado”.

¿Quiénes podían acceder al servicio?

La jornada extraordinaria forma parte de los mecanismos implementados por el Registro Civil para atender la creciente demanda de documentos de identidad en distintas provincias del país. Este 25 de octubre se llevó a cabo una nueva edición de estas jornadas especiales.

La medida estaba dirigida a quienes agendaron su turno a través de la agencia virtual del Registro Civil, a quienes realizaron el pago por su cédula hasta el jueves 23 de octubre de 2025, y a aquellos que tenían turnos programados para fechas posteriores y deseaban adelantar su trámite.

📣 ATENCIÓN | Debido a la alta afluencia de ciudadanos, la #JornadaExtraordinaria de cedulación, de este sábado 25 de octubre, extiende su horario de atención hasta las 16h00, en las 48 agencias habilitadas a escala nacional. pic.twitter.com/rjBrUEamui — Registro Civil Ecuador 🇪🇨 (@RegistroCivilec) October 25, 2025

En ese contexto, el Registro Civil recordó que las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria —niñas y niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad— no requieren turno previo y tienen preferencia en la atención.

Además, se reiteró que los integrantes de estos grupos pueden acudir a las agencias cualquier día de la semana en el horario habitual.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!