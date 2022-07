La dirigencia indígena y el Gobierno llegaron a un acuerdo en la mesa de banca pública y privada, pero que difiere entre las acciones que se tomarán las entidades financieras que han otorgado créditos. Tal es el caso que las deudas vencidas por créditos de los segmentos microcrédito, productivo PYMES y educativos en la banca privada, aún no se tienen los parámetros definidos, a diferencia de lo establecido para las deudas en el sistema financiero público. Así lo explicó a EXPRESO Marco Rodríguez, presidente ejecutivo (s) de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. “Las condiciones específicas sobre el refinanciamiento o reestructuración de créditos caso por caso, y otros detalles del acuerdo, serán establecidos en una resolución que emitirá próximamente la Junta de Política y Regulación Financiera”, manifestó.

Cynthia Viteri defiende la ayuda millonaria que le ha dado al sistema de metrovía Leer más

El pasado lunes, los movimientos indígenas y el Gobierno terminaron su trabajo en la mesa, denominada Banca Pública y Privada, que a nivel general resolvió determinar acciones para la condonación de deudas, reestructuración, refinanciamiento y recalificación crediticia. A más de una millonaria disponibilidad de créditos productivos. Fue la primera mesa de las diez acordadas en obtener ya resultados tras el paro nacional que duró 18 días. En ese sentido, desde el sector público se condonarán créditos vencidos hasta el 31 de mayo de este año por montos de hasta $3.000. Así también, quienes tienen deudas desde los $ 3.000 hasta $10 mil tendrán el beneficio de una refinanciación hasta diez años plazo y tres años de gracia. Los beneficiarios serían alrededor de 27 mil ecuatorianos y representan $ 44 millones.

Las condiciones específicas sobre el refinanciamiento o reestructuración de créditos caso por caso, y otros detalles del acuerdo, serán establecidos en una resolución que emitirá próximamente la Junta . Marco Rodríguez. Presidente (s) de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador

En las acciones que emprenderá la banca privada lo que sí está claro es que no existirá un refinanciamiento para todos los deudores con créditos productivos en bancos privados, sino que “será tras una evaluación y análisis personalizado” de cada cliente y que se ajustará a su situación. Además, solo aplicará para cuyas obligaciones se encuentren vencidas desde el 1 de enero de 2020 al 30 de junio del presente año.

Gary Espinoza, presidente de la Feine, dijo que está contento por el acuerdo alcanzado. Reconoce que esperaban más, pero que no se pudo por vacíos normativos. “Lo importante es que haya apertura para que se renegocie, no se está pidiendo por la ley, porque no existe. Aspiramos a que la Asamblea Nacional despierte y busque una alternativa”. Los beneficios solo podrán ser aplicados hasta el 31 de diciembre de este año.

Lo importante es que haya apertura para que se renegocie, no se está pidiendo por la ley, porque no existe. Aspiramos a que la Asamblea Nacional despierte y busque una alternativa.

Gary Espinoza, presidente de la Feine

Lo pactado también comprende que los créditos refinanciados o reestructurados bajo dicho mecanismo obtendrán la calificación de riesgo “A1” al momento de su instrumentación y, mientras se mantengan los pagos al día. La medida permitirá que los deudores puedan acceder a nuevos créditos productivos.

Resultados de la prueba psicológica pueden acortar la nómina para jueces Anticorrupción Leer más

Serán $ 540 millones que se pondrán a disposición. $ 200 millones para créditos de oportunidades al 1 % de intereses y a 30 años plazos; 100 millones para créditos productivos al 5 % hasta 10 años plazos. Mientras que las cooperativas de ahorro y créditos recibirán a través de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips) $120 millones para microcréditos y la CFN pondrá a disposición 120 millones de microcréditos a través de los bancos privados.