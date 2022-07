El Consejo de la Judicatura presentará hoy los resultados de las pruebas psicológicas aplicadas a 113 postulantes que siguen en el concurso para ocupar 14 puestos de jueces que se encargarán de juzgar delitos de corrupción y crimen organizado.

Aunque los resultados son confidenciales sí determinarán si el candidato es idóneo o no para ocupar el cargo. Quienes no superen las evaluaciones psicológicas que se cumplieron entre el 6 y 9 de julio, no podrán seguir en el concurso que se convocó a finales de marzo.

Los postulantes respondieron un test PAI (Inventario de Evaluación de la Personalidad), que apunta a determinar la idoneidad de los candidatos. Se obtiene mediante un análisis de sus cuadros psicopatológicos, fobias, traumas, complejos o cualquier alteración psicológica que les impida ejercer el cargo que buscan.

Los nuevos funcionarios debían haber sido seleccionados en agosto. La protesta indígena que paralizó el país provocó un retraso en la recepción de pruebas. El nuevo ofrecimiento de ganadores es para septiembre.

Según los resultados de la fase de méritos y recalificación, de los 350 interesados en las nuevas judicaturas, 237 no alcanzaron 30 de los 50 puntos necesarios para seguir en el proceso y fueron excluidos. Quienes sí lograron superar ese mínimo son 113 postulantes cuya permanencia en el concurso depende de su evaluación psicológica. La lista podría reducirse aún más.

La calificación más alta que se adjudicaba en la fase de méritos fue para René Astudillo y Ana Gabriela Sánchez, fiscal provincial de Guayas y jueza de Pichincha, respectivamente. Ellos consiguieron 50 puntos. Otros 23 postulantes consiguieron entre 40 y 48,50 puntos. Los demás candidatos alcanzaron entre 30 y 39 de calificación. La mayoría de interesados en los nuevos cargos fueron jueces de unidades judiciales y de tribunales penales con 280 interesados, según el informe de la Judicatura.

De los primeros, solo 40 pasaron a la siguiente fase. Hay también miembros de cortes provinciales, fiscales y abogados. Entre los interesados también se encuentran el fiscal de Pichincha, Alberto Santillán, que lleva el caso del exalcalde de Quito Jorge Yunda por presunto peculado. Está el exfiscal Paúl Pérez Reina quien renunció en 2018. Obtuvo 40,55 puntos mientras que el fiscal Fabián Chávez, quien investigó al programador sueco Ola Bini por presunto acceso no consentido a sistemas informáticos sacó 39,25 en méritos. Aparece el fiscal César Suárez, quien investigó la corrupción en la compra de medicinas durante la pandemia de COVID-19.

El concurso se convocó en marzo

A finales de marzo la Judicatura lanzó el concurso para escoger a los jueces anticorrupción y contra el crimen organizado. A la ceremonia asistieron las principales autoridades del país. Entre ellas, el presidente Guillermo Lasso y los titulares del Consejo, Fausto Murillo, y de Participación, Hernán Ulloa.

14 jueces para 44 delitos

Para el funcionamiento de la Unidad Anticorrupción habrá un aporte de 500.000 dólares de Estados Unidos. El gobierno del presidente Guillermo Lasso aportará con 1,6 millones.

Los que integrarán la Unidad Anticorrupción y lucha contra el Crimen Organizado son dos jueces, seis miembros de dos tribunales y seis de dos salas de Corte.

Los funcionarios conocerán 44 delitos de frontera. Iniciarán con carga laboral cero. El aporte de EE. UU. se destinará para equipos, espacios y capacitación en el combate de la delincuencia transnacional.

Datos

Ilícitos de frontera

Mejor puntuados

Sobresalen por sus puntuaciones René Astudillo, Ana Sánchez, Nadia Rodríguez y José Cornejo con 50 hasta 47,75 puntos.

Destacados

En la lista de mejor calificados por sus méritos están Leonardo Rosillo, María Cahuana, Ana Calle, Luis Ortega y Wiler Choez con hasta 45,50 puntos.

Candidatos

Se suman Esteban Coronel Ojeda, Gabriel Pereira, Consuelo Tapia e Ivon Vásquez con hasta 44,50 puntos.