Entre rechazo y desconfianza se decide la postura de grupos

No son los salvadores que mejorarían sus necesidades y tampoco se inquietan por conversar con ellos. A puertas de un balotaje, los sectores sociales también se preparan para tomar posiciones; aunque cada uno lo hace al interior de sus estructuras y sin pronunciamientos públicos. La idea de que exista acercamiento de los candidatos es utópico y sus efectos se reflejan en el rechazo a sus propuestas de trabajo.

Ese es el caso de la presidenta de la Unión Nacional de Educadores, Isabel Vargas, quien comenta que revisando los planes de Gobierno en materia de educación pudo encontrar que no existe una “salida real a los problemas que estamos pidiendo actualmente”.

Te invitamos a leer: Se multiplicaron las quejas, ¡Milagro!

Los sectores sociales, entre el sinsabor y la postura electoral Leer más

Es decir, no es nuevo que haya dispersión en sus discursos; algunos son escuchados y dicen que reciben promesas de las autoridades y otros simplemente no tienen esperanzas. “En el caso del correísmo, lo que plantean es autonomía para la educación intercultural bilingüe, pero esta ya la tiene. Nosotros lo logramos con reformas. En la práctica no hay nada de educación”.

Con respecto a Daniel Noboa, Vargas dice que en su modelo neoliberal él apunta a privatizar la educación. “Ante esto nosotros tenemos nuestras banderas de lucha y nuestro llamado como Unión Nacional de Educadores es el voto nulo”, sentenció.

Limitarse a decir que solo la educación intercultural bilingüe sea autónoma y en el caso de Noboa indicar que va a seguir con la privatización. Estamos firmes en nuestra propuesta de inversión y en la lucha para respetar nuestros derechos. Isabel Vargas, presidenta de UNE

El mismo sentir lo comparte José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, al asegurar que la organización no votará ni por Luisa González ni por Daniel Noboa. Según Villavicencio, ninguno de los finalistas los representa o por lo menos ese fue el resultado del análisis a sus propuestas.

Representante de UNE y FUT hablan sobre su posición electoral y el compromiso de seguir con sus demandas independientemente de quién llegue a la Presidencia Roberto Rueda

“La señora Luisa, obviamente, pertenece a un gobierno que ha afectado a los derechos sociales de los trabajadores y como ejemplo, el primer golpe que le dieron a la seguridad social fueron ellos en el 2015, eliminando al 40%”, enfatizó.

“Continuar con subsidio al 1% y condonación de las deudas a la Banca Pública, Banco de Fomento y BanEcuador”. Gary Espinoza, Presidente de Fenocin

Por el lado de Daniel Noboa, Villavicencio asegura que en las bananeras Noboa existe la peor precarización y explotación laboral, que “ni siquiera tienen seguridad social y no permiten que los trabajadores se organicen”.

En cambio, la Confederación Nacional de Organizaciones Compesinas Indígenas y Negras (Fenocin) exigirá que el próximo presidente cumpla con los acuerdos firmados. Su presidente Gary Espinoza reconoció que su postura dependerá de que se cumplan los beneficios a los agricultores y pequeños emprendedores. “Continuar con subsidio al 1% y condonación de las deudas a la Banca Pública, Banco de Fomento y BanEcuador”.

Te puede interesar: El FUT analiza movilizaciones contra el decreto- ley del presidente Guillermo Lasso

Elecciones 2023: la Conaie sigue sin definir a quién apoyará en segunda vuelta Leer más

Quien se suma a la lista de pedidos es el sector de la salud privada, quienes esperan, primero, que el nuevo presidente continúe con el plan decenal 2022-2031, que se trata de una ruta trazada para converger el desarrollo social, económico y humano.

A Ana Delgado, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador, le preocupa que los finalistas no tengan claro el rol complementario que brindan al sistema de salud pública, “nosotros tenemos nuestros pacientes privados, pero no son los únicos. Vemos los esfuerzos de red de salud pública, pero en algún momento se saturan y es ahí cuando nos derivan y le damos atención”.

POSTURA A pesar de no tener un favorito, la Conaie espera resoluciones sobre los 10 puntos en tema de subsidios, alivio financiero y extractivismo financiero.

Y aprovecha para dejar claro que cuando un paciente del IESS es atendido por un hospital privado “no le cuentas más al IESS porque tienen un tarifario”. También aguardan que la deuda a la salud privada quede registrada y que hayan pronunciamientos sobre cómo lo van a resolver.

Otro de los sectores que levantan su bandera de lucha es el de las mujeres, con la Fundación Desafío, que busca la equidad en el ejercicio de los derechos humanos y reproductivos para las mujeres. Su presidenta, Virginia Gómez de la Torre, no cree que haya cambios con el próximo Ejecutivo.

Además: Repetir personajes trunca la equidad de género

“Quisiera decir que no esperamos nada porque no confiamos ya en los políticos, pero lo único que no queremos es que haya regresión de derechos”.

Para Gómez, los dos candidatos se han posicionado en contra del aborto por violación, de la educación sexual, del feminismo y recalca que con mayor fuerza lo hace el binomio de Daniel Noboa.

Nosotros desde el sector privado tenemos una deuda muy alta por parte de las instituciones de red pública, especialmente por el IESS. Esta deuda a diciembre del 2022 alcanza los 340 millones solamente del IESS. Necesitamos información sobre eso Ana Delgado, directora ejecutiva de Achpe

“No quiero que vayan en contra de nuestros derechos por sus convicciones. Se debe avanzar y esperar que no nos vulneren”, agregó.

Fenocin apoya el decreto 741 que disuelve la Asamblea Nacional Leer más

No ve adecuado que dediquen sus campañas al marketing político y no depositen esos esfuerzos en un acercamiento a las organizaciones sociales. “El binomio de Daniel Noboa se ha dedicado a hablar en contra del feminismo. Es una barbaridad que diga que las mujeres embarazadas tienen que trabajar menos y la realidad es que las mujeres embarazadas hasta se mueren”, sentenció

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!